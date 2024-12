Nach Sturz bei der Vuelta Van Aert versucht Comeback Stand: 25.12.2024 16:43 Uhr

Der belgische Radstar Wout van Aert bestreitet in der letzten Woche des Jahres 2024 seinen ersten Wettkampf nach seinem schweren Sturz bei der Vuelta vor rund vier Monaten.

Der 30-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike geht laut des belgischen TV-Senders "Sporza" am Freitag beim Cyclocross-Rennen in Loenhout/Belgien an den Start und trifft dort gleich auf seinen großen Rivalen Mathieu van der Poel (Niederlande). Anfang der Woche hatte van Aert sein Comeback krankheitsbedingt noch verschoben.

Vuelta: Zweiter schwerer Sturz

Im September war van Aert, der in Paris in diesem Sommer im Zeitfahren die olympische Bronzemedaille gewonnen hatte, bei der Spanien-Rundfahrt zum zweiten Mal in diesem Jahr schwer gestürzt. Dabei verletzte sich der Allrounder am Knie und verpasste deshalb die Straßen-WM in der Schweiz.

Der dreimalige Cross-Weltmeister absolviert im Winter ein reduziertes Programm als Vorbereitung auf die Straßensaison.