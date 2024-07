Nach dem 35. Etappensieg Rad-Legende Eddy Merckx gratuliert Cavendish Stand: 04.07.2024 16:41 Uhr

Radsport-Ikone Eddy Merckx hat Mark Cavendish zum alleinigen Rekord für die meisten Etappensiege bei der Tour de France gratuliert.

Von Saint-Vulbas

"Herzlichen Glückwunsch, Mark Cavendish, zu dieser historischen Leistung! So ein guter Kerl, der meinen Rekord geschlagen hat", schrieb der 79-Jährige auf der Plattform Instagram.

Jetzt alleiniger Rekordhalter

Der 39 Jahre alte Ex-Weltmeister Cavendish hatte am Mittwoch in Saint-Vulbas die fünfte Etappe der 111. Tour für sich entschieden und damit seine historische Mission vollendet: Durch den 35. Etappenerfolg übertrumpfte der Brite Merckx und ist so alleiniger Rekordhalter.



Merckx feierte in seiner Karriere 34 Tagessiege bei der Frankreich-Rundfahrt. Unter anderem gewann er zwischen 1969 und 1974 fünfmal die Tour, holte insgesamt fünfmal den Gesamtsieg beim Giro d'Italia und wurde dreimal Weltmeister.