Tour de France, 7. Etappe Zeitfahren - Evenepoel siegt, Vingegaard verliert Zeit auf Pogacar Stand: 05.07.2024 17:43 Uhr

Remco Evenepoel hat bei der Tour de France im Einzelzeitfahren seinen ersten Etappensieg geholt. Tadej Pogacar verteidigte das Gelbe Trikot.

Der 24 Jahre alte Zeitfahrweltmeister vom Team Soudal Quick-Step setzte sich am Freitag (05.07.24) nach anspruchsvollen 25,3 km auf der siebten Etappe in der Bourgogne in 28:52 Minuten vor Spitzenreiter Tadej Pogacar (UAE Emirates/+0:12 Minuten) und Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe/+0:34) durch.

Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike/+0:37) wurde Vierter. Bester Deutscher war Zeitfahr-Meister Nils Politt (Köln/UAE Team Emirates/+1:57) auf Platz 29. In der Gesamtwertung führt der zweimalige Tour-Sieger Pogacar nun mit 33 Sekunden vor Evenepoel.

Bernard steigt ab und lässt sich feiern

Während der Etappe kam es zu einem Kuriosum: Der Franzose Julian Bernard ist während der Fahrt durch sein Heimatgebiet von den Fans bejubelt und gefeiert worden.

Julien Bernard auf der 7.Etappe

Es war seine persönliche "Tour d'Honneur": Beim Anstieg in Curley wurde der Radprofi, der in der Nähe in Dijon lebt, von tausenden Fans mit unzähligen Plakaten begeistert gefeiert, das Spalier wurde immer kleiner.

Küsschen für Frau und Kind

Bei seiner Frau und seinem Sohn blieb Bernard schließlich stehen und holte sich ein Küsschen ab, bevor die Fahrt weiterging. Bernard konnte es im Kampf gegen die Uhr gemächlich angehen, in der Gesamtwertung spielt er keine Rolle.

Auf der achten Etappe am Samstag geht es über 183,4 km weiter nach Norden, es ist sowohl ein Massensprint wie auch ein Sieger aus einer Ausreißergruppe denkbar.