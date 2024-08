Tour de France Femmes Vollering siegt im Zeitfahren - Kool nicht mehr in Gelb Stand: 13.08.2024 19:38 Uhr

Demi Vollering hat am Dienstag (13.08.2024) die dritte Etappe bei der Tour de France Femmes gewonnen. In der Gesamtwertung führt sie nun vor Charlotte Kool, die vorerst nicht mehr in Gelb fahren darf.

Vollering benötigte beim Zeitfahren in Rotterdam nur 7:25 Minuten für die Strecke von 6,3 Kilometern. So lag sie am Ende fünf Sekunden vor Chloe Dygert, Loes Adegeest und Cedrine Kerbaol, die alle nach 7:30 Minuten die Ziellinie überquerten.

Wichtiger wird Vollering aber die Zeit einer anderen Fahrerin gewesen sein: Charlotte Kool, die zuvor beide Etappen gewonnen hatte, die zweite am Vormittag, also wenige Stunden vor dem Zeitfahren, hatte am Ende 25 Sekunden Rückstand auf Vollering.

Damit verlor Kool die Führung in der Gesamtwertung an Vollering, die deshalb mindestens bei der vierten Etappe am Mittwoch (14.08.2024) in Gelb fahren wird.

Koch fährt schneller als Kool

Beste deutsche Fahrerin war Franziska Koch, sie kam nach 7:40 Minuten ins Ziel. Zwischenzeitlich lag sie damit sogar auf Rang drei. Am Ende wurde Koch 15. - noch vor Fahrerinnen wie Marianne Vos, Spitzname: "Flyning Dutchwoman, die in ihrer Karriere mehr als 250 Rennen gewonnen hat. Sie kam als 18. ins Ziel. Liane Lippert belegte Rang 31.

Von Valkenburg nach Lüttich - die 4. Etappe

Bei der vierten Etappe geht es für die Radsportlerinnen auf die Klassiker-Strecken in den Ardennen von Valkenburg in den Niederlanden nach Lüttich in Belgien. Höhepunkt der Tour sind die beiden Bergetappen am Wochenende in Frankreich mit dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez, wo bei den Männern schon viele große Tour-Duelle stattfanden.