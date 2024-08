Dienstag, 13. August 2024 3. Etappe: Rotterdam - Rotterdam (EZF, 6,3 km) Stand: 06.08.2024 11:35 Uhr

Nach der Kurz-Etappe am Vormittag steht am zweiten Tag der Tour de France Femmes gleich noch ein Zeitfahren an. Über 6,3 Kilometer geht es durch Rotterdam.

Am Nachmittag des zweiten Tages gehen die Fahrerinnen bei der Tour de France Femmes zum zweitenmal an den Start. Bei der 3. Etappe wird die Schnellste in einem kurzen Zeitfahren gesucht. Knapp sechs Kilometer, welche durch die Innenstadt von Rotterdam führen, sind zu bestreiten. Anstiege gibt es kaum, wenn man einmal von den beiden Brücken Érasme sowie Guillaume absieht. Zudem müssen die Fahrerinnen hier und da auf scharfe Kurven achten, doch größtenteils findet das Zeitfahren auf weitläufigen Boulevards ohne große Schwierigkeiten statt. Geschwindigkeiten bis hin zu 50 Kilometer pro Stunde könnten drin sein.