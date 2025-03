Radsport Schachmann ist zurück und beklagt "kompletten Vertrauensverlust" Stand: 06.03.2025 12:16 Uhr

Er gehörte einst zu den besten der Welt, doch nach drei Jahren voller Tiefen und Krankheiten ist Maximilian Schachmann gerade erst wieder dabei zu entdecken, zu was er als Radfahrer fähig ist. Zurück bei Soudal Quick-Step, wo er 2017 Profi wurde, startet er ab Sonntag bei Paris-Nizza als einer der Kapitäne. Nach einer Zeit bei Red Bull-BORA-hansgrohe, die viele tiefe Narben im Kopf des 31-Jährigen hinterlassen hat.

"Was da abging, hätte ich auch gern verstanden, verstehe ich aber bis heute nicht" , beschreibt Maximilian Schachmann die Entfremdung von seinem langjährigen Rennstall Red Bull-BORA-hansgrohe. Klingt, wie bei einer Ehescheidung, bei der sich die ehemals Verliebten, nicht mehr erinnern können, was sie früher mal zum anderen hingezogen hat.

Sechs Jahre lang trat Maximilian Schachmann für Deutschlands einzigen World-Tour Rennstall in die Pedale. Eine Beziehung, die sportlich extrem hoffnungsvoll begann. Zwei Mal gewann der gebürtige Berliner in den Jahren 2020 und 2021 die Rundfahrt Paris – Nizza, er stand bei den schweren Ardennen-Klassikern Lüttich – Bastogne – Lüttich und Amstel Gold Race auf dem Podium, feierte in seiner Zeit dort insgesamt elf Siege. Die meisten davon auf World Tour Niveau.

Doch seit Sommer 2021 gelang ihm nur noch ein einziger Profi-Erfolg. Danach folgten frustrierende Jahre voller Krankheiten, voller Rückschläge, die ihn nur ganz selten auf sein altes Niveau zurückkehren ließen.

Corona-Infektionen warfen ihn zurück

"Im Team war wohl überwiegend die Meinung, dass meine Profikarriere vorbei ist, dass ich nicht mehr zurückkomme" , blickt Schachmann in diesen Tagen zurück auf eine Zeit, geprägt von gegenseitigen Zweifeln. Alles nahm seinen Ursprung in zwei langwierigen Corona-Infektionen, die seine Saison 2022 weitgehend ruinierten.

Er, der im Team eine der Kapitänsrollen ausfüllen sollte, und auch als solcher bezahlt wurde, konnte nicht mehr das abrufen, was von der Teamleitung erwartet wurde. Zu Schachmanns Leidwesen bleib es nicht bei einem Jahr, in dem die Probleme dominierten. Eigentlich wurde es nur noch schlimmer.

Fehlender Rückhalt von Teamseite

2023 folgte im Frühjahr die nächste schwere Erkrankung. Eine, die sich nicht einfach diagnostizieren ließ. Völlige Erschöpfung, wochenlang. Selbst die Treppe in den dritten Stock, hinauf zu seiner Wohnung, reichte, den sonst so austrainierten Profi, komplett k.o. zurückzulassen.

In dieser Phase wurde die Skepsis auf Seiten der Team-Leitung um Ralph Denk größer und größer. Hilfe aber, den Ursachen wirklich auf den Grund zu gehen, habe es von der Mannschaft nicht gegeben, beklagt der Profi heute. Der Umgang von Teamseite habe alles nur noch schwieriger gemacht. Schachmann fehlte der Rückhalt: "Wenn man seine Leistung nicht abliefern kann, hat man im Kopf schon genug Probleme. Was ich ganz schwierig fand, war der komplette Vertrauensverlust. Mir wurden Dinge vorgeworfen, die man keinem Sportler vorwirft" . Das Team, sagt er, sprach von Burn-Out, fehlender Motivation.

Deutschlands Maximilian Schachmann im Trikot von Red Bull-Bora-Hansgrohe

Auf eigene Faust fand der gebürtige Berliner heraus, das er am Zytomegalievirus erkrankt war. Wenigstens endlich mal ein Ergebnis, mit dem Maximilian Schachmann umgehen konnte. Eines, das Geduld erforderte und einen völlig neuen Leistungsaufbau. Der Profi wechselte team-intern den Trainer, arbeitete ab Oktober 2023 mit John Wakefield zusammen. Der setzte praktisch alles auf null. Mit Erfolg. 2024 ging es endlich wieder bergauf.

Beinah rosa Trikot beim Giro d’Italia

Im vergangenen Mai hätte Schachmann beinah für einen ganz großen Paukenschlag gesorgt, beinah bei der Auftakt-Etappe des Giro d’Italia das rosa Führungstrikot übernommen. Nur Zentimeter trennten den Deutschen im anspruchsvollen Finale vom Sieg. Schachmann war zwar schneller im direkten Duell als Tadej Pogacar, verlor aber knapp gegen den Ekuadorianer Narvaéz. "Selbst ein Erfolg dort, hätte wohl nichts mehr geändert. Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen" . Soll heißen, sein Verhältnis zur Mannschaftsleitung zu nachhaltig gestört.

Im Juli gab Teamchef Denk bekannt, dass Schachmanns Vertrag nicht verlängert werde. Einen Monat später verkündete der Profi seinen Wechsel zu Soudal Quick-Step, dem Team des Doppel-Olympiasiegers Remco Evenepoel, dem Team, bei dem Schachmann 2017 Profi geworden war. "Ich habe in den Gesprächen gemerkt, dass die mich wirklich wollen. Hab ihren Willen gespürt, mich wieder auf Vordermann zu bringen. In meiner Situation ist es sicher hilfreich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man schon kennt und die einen ebenfalls kennen" .

Weniger als eine Sekunde fehlt zum Weltmeister-Titel

Fast wäre Maximilian Schachmann sogar als Weltmeister zum belgischen Rennstall gewechselt. Denn bei der WM fehlte ihm und der deutschen Mannschaft im Mixed-Team nicht mal eine Sekunde zum Titelgewinn. Nach 53 Kilometern. Und das, obwohl Schachmann nach einer Infektion nur mit Antibiotika starten konnte.

Deutschlands Maximilian Schachmann (r.) im Zielsprint mit Ecuadors Jhonatan Narvaez (l.)

Die große Frage, die sich zweimalige deutsche Straßenmeister selbst stellt: Wie weit kann es für ihn jetzt mit 31 Jahren noch wieder nach vorn gehen? "Das Niveau, das ich zuletzt im Training hatte, so stark war ich noch nie" . Worte, die Hoffnung machen. Ab Ende Januar hat sich Schachmann drei Wochen in der Höhe Kolumbiens auf die neue Saison vorbereitet. Reiste dorthin, nur begleitet von Freundin Mery, einer gebürtigen Peruanerin, und Tochter Emma Valentina. Er trainierte dort rund um Medellín gemeinsam mit Daniel Felipe Martínez, dem Gesamt-Zweiten des Giro d’Italia 2024.

Offensichtlich ein effektiver Start in die Saison 2025. Die Saison, in der bei Maximilian Schachmann endlich wieder der Erfolg im Vordergrund stehen soll. Sein Renndebüt im neuen, alten Team, war sehr vielversprechend. Fünfter Mitte Februar bei der Algarve-Rundfahrt, die von Jonas Vingegaard gewonnen wurde. Danach der nächste Trainingsblock, daheim in Andorra, wo der Radfahrer seit etwas mehr als einem Jahr zu Hause ist.

Mit Zuversicht zu Paris-Nizza

Nun steht das erste große Highlight des Jahres an: Sein Start bei Paris-Nizza am Sonntag, der wohl wichtigsten World-Tour Rundfahrt des Frühjahrs. Zwei Mal schon hat Maximilian Schachmann dieses Rennen für sich entscheiden können. Erfolge, die in seinem Kopf Zuversicht auslösen. "Ich gehe da ganz sicher mit der Einstellung rein, dass mir die Berge dort zu liegen scheinen" . Im Team von Soudal Quick-Step ist er einer von drei Kapitänen. Europameister Tim Merlier soll bei den Sprints für Siege sorgen, Schachmann und der Belgier Ilan van Wilder in der Gesamtwertung möglichst weit vorn landen.

Freiheiten, die er gern nutzen möchte, bevor Schachmann sich danach im April auf die Ardennen-Klassiker konzentrieren will. Welche Ziele er dort allerdings selbst verfolgen kann, wird auch davon abhängen, ob der Super-Star seiner Mannschaft bis dahin wieder in Topform ist. Der Tour de France-Dritte des Vorjahres, Remco Evenepoel. Der Belgier plant in den Ardennen, nach längerer Verletzungspause sein Comeback. Und wenn ein Remco Evenepoel irgendwo startet, gehört er immer zu den Topfavoriten. Zwei Mal schon hat Belgiens-Radsportidol bei Lüttich – Bastogne – Lüttich gewonnen.

Comeback bei der Tour de France?