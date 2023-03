Katalonien-Rundfahrt Roglic gewinnt Auftakt - Schwerer Sturz im Finale Stand: 20.03.2023 18:27 Uhr

Top-Favorit Primoz Roglic hat am Montag (20.03.2023) die erste Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der Slowene siegte in einem packenden Sprint vor Weltmeister Remco Evenepoel.

Nach 164,4 Kilometern rund um Sant Feliu de Guixols nördlich von Barcelona feierte das deutsche Team Bora-hansgrohe durch den Niederländer Ide Schelling den dritten Platz.

Überschattet wurde die Etappe von einem schweren Sturz bei hoher Geschwindigkeit wenige Kilometer vor dem Ziel. Dabei wurden mehrere Fahrer verletzt. Der Italiener Dario Cataldo lag mit einer stark blutenden Wunde auf dem Bürgersteig und musste per Krankenwagen abtransportiert werden.

Kräftemessen vor der Italien-Rundfahrt

Die Rundfahrt gilt als wichtiger Formtest für den Giro d'Italia im Mai. Nach sieben Etappen endet das Rennen am Sonntag in Barcelona. Für Roglic und Evenepoel ist es eine Art Generalprobe, denn bei der zweitgrößten Landesrundfahrt in Italien wird es ebenfalls zu dem Duell kommen.