Tour de France Femmes Lorena Wiebes holt das erste Gelbe Trikot Stand: 24.07.2022 16:23 Uhr

Lorena Wiebes ist die erste Trägerin des Gelben Trikots der Tour de France Femmes. Lisa Brennauer landete in den Top 20 und war hochzufrieden.

Wiebes, die Top-Favoritin aus den Niederlanden, setzte sich am Sonntag (24.07.2022) auf den Pariser Champs-Élysées im Massensprint vor ihrer Landsfrau Marianne Vos und der Belgierin Lotte Kopecky durch. Beste Deutsche auf der am Eiffelturm gestarteten 82 Kilometer langen Etappe war Lisa Brennauer auf Platz 19.

Brennauer feiert "super Auftakt"

"Vor der Kulisse war das Wahnsinn" , sagte Brennauer dem SID: "Es war ein super Auftakt, auch wenn ich gerne weiter vorne gewesen wäre." Es gebe aber noch viele weitere Chancen: "Die Beine sind ganz gut, die Form stimmt."

Auch die deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert von Wiebes' Team DSM hatte sich vor dem Start begeistert geäußert. "Es ist der Hammer. Ich habe noch nicht oft erlebt, dass so viele Fans hier sind" , sagte sie: "Jeder ist motiviert und freut sich einfach auf die Tour."

Lippert hofft auf großes Interesse

Neben dem Auftakt-Etappensieg sei es das Ziel, den Stellenwert des Frauen-Radsports in Deutschland zu erhöhen. "Ich hoffe, dass viele Leute einschalten, uns zuschauen und sehen, wie vielfältig und spannend unsere Rennen sind" , sagte Lippert.

Die zweite Etappe führt am Montag über 136,5 Kilometer von Meaux nach Provins. Auf dem völlig flachen Teilstück im Osten von Paris ist mit einem weiteren Sprint zu rechnen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in den Vogesen auf der Planche des Belles Filles.

Schwerer Sturz von Alana Castrique

Die Etappe wurde von einem schweren Sturz von Alana Castrique überschattet. Die Belgierin kam 13 Kilometer vor dem Ziel auf dem Kopfsteinpflaster der Champs-Élysées zu Fall und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Fünf Kilometer vor dem Ziel stürzte zudem Laura Süßemilch, konnte das Rennen aber fortsetzen.

Rückkehr des Rennens nach dem vorläufigen Ende 2009

Die Vorgängerversion der Tour de France der Frauen wurde von 1984 bis 2009 ausgetragen. Damals gab es bereits Starthilfe von der Tour-Organisation ASO, die das Rennen parallel zur Tour veranstaltete. Doch das Unternehmen zog sich nach fünf Jahren zurück. Nach und nach verlor die Rundfahrt unter anderen Namen an Bedeutung. Im vergangenen Jahr gab es bereits ein Mini-Comeback als Eintagesrennen im Rahmen der Tour.