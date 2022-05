Alberto Dainese erlöst die Italiener beim Giro

Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) ist mit einem Rückstand von 1:09 Minute und dem neunten Platz weiterhin der beste Deutsche im Gesamtklassement des Giro d'Italia.

Ohne Vortagssieger Girmay

Vortagessieger Biniam Girmay (Eritrea/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) hatte nach seinem Missgeschick auf dem Podium nicht mehr an den Start gehen können. Der Eritreer hatte sich bei der Siegerehrung den Korken der Proseccoflasche versehentlich ins Gesicht geschossen.

Am Donnerstag steht ein 204 Kilometer langes Teilstück von Parma und Genua an. Dabei erwarten das Peloton zwei Bergwertungen der dritten und eine Bergwertung der zweiten Kategorie, ehe es flach ins Ziel ausläuft. Der Giro endet nach 3410 Kilometer am 29. Mai in Verona.