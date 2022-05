Die Last der Verantwortung drückte ihn nicht nieder. Auf der Königsetappe des Giro d’Italia am Samstag (28.5.2022) in den Dolomiten nutzte Jai Hindley beherzt die letzte Chance, die er noch hatte, um den Giro d’Italia zu gewinnen. "Ich wusste, der letzte Berg stellt die allerletzte Möglichkeit dar, Rosa zu erobern. Also habe ich alle Kräfte mobilisiert" , sagte Hindley.