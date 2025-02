Keine Titelverteidigung Pogacar verzichtet auf Start beim Giro d'Italia Stand: 20.02.2025 13:30 Uhr

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar verzichtet definitiv auf die Titelverteidigung beim diesjährigen Giro d'Italia. Das bestätigte Mauro Gianetti, Sportdirektor beim Pogacar-Rennstall UAE Emirates-XRG, am Rande der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Ja, es ist sicher" , wurde Gianetti von der französischen Sportzeitung L'Equipe zitiert. Der slowenische Dominator Pogacar hatte die vergangene Ausgabe der Italien-Rundfahrt, die in diesem Jahr am 9. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana beginnt, mit fast zehn Minuten Vorsprung gewonnen. Anschließend ließ Pogacar Siege bei der Tour de France und der Weltmeisterschaft in Zürich folgen.

Vuelta-Start noch offen

Das Heimrennen seines Rennstalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten markiert den Saisonstart Pogacars. Danach geht der 26-Jährige auf Klassikerjagd, bevor im Juli die Titelverteidigung bei der Tour auf dem Plan steht. Ob Pogacar Ende August bei der Vuelta a Espana an den Start gehen wird, steht noch nicht fest.

"Wir werden jetzt alles planen, um herauszufinden, ob er bei der Tour und der Vuelta oder nur bei der Tour antreten wird" , kündigte Gianetti an: "Er könnte nur die Tour fahren. Je nachdem, wie die Saison beginnt, werden wir uns in den nächsten Wochen entscheiden."