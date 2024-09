Radsport-WM in Zürich Lippert wird Vierte bei Kopecky-Triumph Stand: 28.09.2024 17:17 Uhr

Diane Lippert hat den zweiten Coup für das deutsche Team bei der Rad-WM in Zürich verpasst. Im Zielsprint hatte die 26-Jährige am Samstag (28.09.2024) unter anderem gegen Siegerin Lotte Kopecky das Nachsehen. Am Vortag hatte sich Niklas Behrens zum U23-Weltmeister gekrönt.

Das Podium nach einem erneut total verregneten Rennen komplettierten Chloe Dygert (USA) und die Italienerin Elisa Longo Borghini. Lippert fehlten nur wenige Zentimeter zum dritten Platz, nachdem sie über lange Zeit ganz vorne positioniert war. Siegerin Kopecky hatte zuvor sogar schon den Anschluss zur Spitze verloren und konnte ihre Aufholjagd krönen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die 28-Jährige in Glasgow den WM-Titel gewonnen.

Die als Geheimfavoritin gehandelte Antonia Niedermaier hatte in der vorletzten Runde leichte Probleme, kämpfte sich doch wieder nach vorn - und verlor in der Schlussrunde wieder den Anschluss. Die 21-Jährige aus Bayern fuhr letztlich auf Platz 18 über den Zielstrich, sicherte sich jedoch die Bronzemedaille in der U23-Kategorie. Im Einzelzeitfahren hatte Niedermaier schon zum zweiten Mal in Serie den U23-Titel gewonnen.

Schweigeminute für Furrer

Das Rennen stand im Zeichen der am Vortag gestorbenen Juniorin Muriel Furrer, die am Donnerstag schwer gestürzt war. Bevor die fast 200 Fahrerinnen auf die Strecke geschickt wurden, gab es eine Schweigeminute in Gedenken an die 18-Jährige. Das Schweizer Team nahm den Platz in der ersten Reihe ein, die Fahrerinnen umarmten sich, Linda Zanetti brach in Tränen aus. Die Fahrerinnen führten das Feld nach dem neutralen Start durch den kleinen Ort Uster.