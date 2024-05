2. Etappe Giro d'Italia: Tadej Pogacar schlägt eindrucksvoll zurück Stand: 05.05.2024 17:26 Uhr

Trotz eines Sturzes hat Rad-Superstar Tadej Pogacar bei der ersten Bergankunft des 107. Giro d'Italia das begehrte Rosa Trikot des Gesamtführenden übernommen.

Nach dem knapp verpassten Tagessieg am Vortag gewann der Slowene am Sonntag (05.05.2024) die zweite Etappe, obwohl er elf Kilometer vor dem Ziel einen Platten hatte und gestürzt war.

Am Ende aber zog Pogacar seinen Konkurrenten unwiderstehlich davon und kam als Erster nach 161 Kilometern auf Höhe der Wallfahrtskirche von Oropa an. Zweiter wurde der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez vom Bora-hansgrohe-Team vor dem Briten Geraint Thomas. Bester Deutscher war Bora-Fahrer Florian Lipowitz als Fünfter.

Pogacar jetzt in Führung

In der Gesamtwertung liegt Pogacar jetzt mit komfortablem Vorsprung vorn. Das Multitalent plant in diesem Jahr den Sieg beim Giro und im Sommer bei der Tour de France. Experten sehen in ihm den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Gesamtsieg in Italien.

Montag Hoffnung für die Sprinter

Die Rundfahrt endet am 26. Mai in Rom. Beim dritten Giro-Tag am Montag zwischen Novara und Fossano dürfen die Sprinter zum ersten Mal auf ihre Chancen hoffen. Nach den größtenteils flachen 166 Kilometern könnte der Deutsche Phil Bauhaus seinen ersten Etappensieg bei einem Grand-Tour-Rennen holen. Im vergangenen Jahr war er bei der Tour de France mehrmals knapp am Tagessieg gescheitert.