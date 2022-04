" Das habe ich immer im Kopf: Wie lange kann ich das Spiel noch so spielen? Wie lange werde ich noch so erfolgreich sein? Ich warte auf den Tag, an dem ich richtig zurückgeworfen werde und merke: Okay, so stark bist du doch nicht. " Nina Hoffman (25) sitzt in ihrem Wohnzimmer in Jena, umringt von Pokalen und Medaillen, das Deutschland-Trikot hängt an der Wand. Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Saisonauftakt in Leogang in Österreich. Ninas Gesichtsausdruck verrät, dass sie sich selbst gerade nicht ganz sicher ist, ob in ihr der Stolz über die bisherigen Erfolge oder die Unsicherheit über die Zukunft überwiegen.