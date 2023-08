Deutschland Tour 2023 Georg Zimmermann: Manchmal muss eine Pause sein Stand: 25.08.2023 20:26 Uhr

Heute stand die Königsetappe der Deutschland Tour an. Georg Zimmermann hatte sich einiges vorgenommen, am Ende reichte es nicht ganz. Von seiner Pause nach der Tour de France profitiert er aber trotzdem.

Der DJ in Winterberg, dem heutigen Zielort der zweiten Etappe, hatte auf jeden Fall Humor. Denn während ein heftiges Unwetter über die Wintersport-Stadt im Sauerland wütete, schallte Rihannas Welthit "Umbrella" aus den Boxen. Einen "Umbrella", also einen Regenschirm, hätten auch die Fahrer auf der Strecke gut gebrauchen können. Über 200 Kilometer mussten sich diese in strömenden Regen durch Hessen und Nordrhein-Westfalen kämpfen. Am Ende kam Gregor Mühlberger (Movistar Team) aus Österreich am besten mit den für das Sauerland typischen Wetterkapriolen klar und holte sich den Sieg.

Gut drauf, aber nicht gut genug

Mit 2.950 Höhenmetern war die heutige Etappe die anspruchsvollste der diesjährigen Deutschland Tour und hätte für eine Vorentscheidung im Gesamtklassement sorgen können. Das Rote Trikot bleibt aber beim 23-jährigen Überraschungsführenden Ilan Van Wilder (Soudal – Quick Step). Einer, der nach einem fünften Platz 2021 sowie Platz vier im vergangenen Jahr, ebenfalls auf das Podium schielt, ist der Deutsche Georg Zimmermann.

Vor allem den Tag heute hatte sich der 25-Jährige rausgepickt, um einen Angriff nach vorne zu setzen, das Wetter machte aber einen Strich durch die Rechnung. Der Kapitän vom Team Intermarché – Circus – Wanty muss sich mit Platz acht zufriedengeben. "Das Ergebnis gibt ganz gut mein Leistungslevel wieder. Ich bin gut drauf, aber nicht so gut wie bei der Tour de France. Für den Etappensieg reicht es nicht ganz" , so Zimmermann.

Georg Zimmermann

Dabei fährt Zimmermann bisher die Saison seines Lebens, in der er den Durchbruch in die erweiterte Weltspitze schaffte. Nur knapp verpasste er einen Etappensieg bei der Tour de France, als er sich im Zielsprint lediglich Pello Bilbao geschlagen geben musste. Dafür durfte der Augsburger nur wenige Wochen zuvor den größten Sieg seiner Karriere feiern, nachdem er auf der sechsten Etappe der Dauphiné-Rundfahrt als Erster die Ziellinie überquerte.

Ein Erfolg, den er sich hart erarbeitete. Die Deutschland Tour sieht Zimmermann jedoch entspannter. "Bei der Tour de France herrscht so viel Trubel und Stress. Hier kann man dagegen mehr das Rennen genießen" , erzählt er beim Sportschau-Interview. "Ich will mir keinen Druck machen."

Die Tour zollt seinen Tribut

Ganz anders als bei der Tour de France. Die dreiwöchige Rundfahrt habe ihre Spuren bei Zimmermann hinterlassen, wie er berichtet. Die ersten zehn Tage sei er richtig kaputt und müde gewesen. "Da musste ich mich sogar aufraffen, um einkaufen zu gehen. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, viel mit Freunden und Verwandten zu unternehmen, aber da war ich dann so kaputt, dass ich erst einmal durchschnaufen musste" , so Zimmermann. Nun habe er seine Batterien aber wieder aufgeladen.

Der Augsburger ist nicht der erste Radprofi, der offen über die körperlichen und mentalen Strapazen des vollen Wettkampfkalenders spricht. Erst Anfang August stieg die Schweizerin Marlen Reusser beim WM-Zeitfahren in Glasgow mitten im Rennen vom Rad. Hinterher sagte sie gegenüber dem Schweizer Fernsehsender SRF, dass ihr der Hunger gefehlt habe.

"Es kam im Rennen der Moment, an dem ich hätte aufdrehen müssen, ich hatte keinen Bock und habe dann einfach gestoppt" , so die Zeitfahr-Europameisterin von 2022. "Nach der Tour de Suisse ging es in ein Loch. Es kam nie der Moment, als ich durchschnaufen konnte. Es ging direkt weiter, mit der Tour de France und jetzt mit dieser WM." Nun brauche sie erst einmal eine Pause.

Man muss für die Pause selbst sorgen

Die hat sich Zimmermann genommen. Zu Reusser sagt er: "Ich finde es nicht gut, dass es so weit gekommen ist. Aber sie ist mit einem schlechten Problem gut umgegangen." Er selbst sei sich bewusst, dass er selbst für Pausen sorgen müsse. "Da wird niemand auf dich zukommen und sagen, hey, du hattest ein ziemlich straffes Programm, mach mal eine Pause" , so Zimmermann. Man müsse schon auf seinen Körper hören. "Es ist wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, sich zu erholen, wenn man müde ist."