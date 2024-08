Etappen, TV, Livestreams Alles Wichtige zur Deutschland Tour 2024 Stand: 15.08.2024 10:28 Uhr

Deutschlands einziges Etappenrennen startet am 21. August - mit neuer Strecke, neuem Sponsor und einem Trikot, das die Fans bestimmen dürfen: alles Wichtige zur Deutschland Tour.

Wann findet die Deutschland Tour 2024 statt?

Die diesjährige Deutschland Tour startet am 21. August mit dem Prolog in Schweinfurt und endet am 25. August in Saarbrücken. Es geht durch die vier Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Spektakuläre Landschaften sind unter anderem die Schwäbische Alb, der Schwarzwald und die Südliche Weinstraße.

Wie viele Etappen gibt es?

Nach dem Prolog in Schweinfurt folgen vier Etappen, drei haben eher Klassiker-Charakter, die Königsetappe am vorletzten Tag über 212 Kilometer durch den Schwarzwald ist der Tag der Bergspezialisten. Die vier Zielorte sind Heilbronn, Schwäbisch Gmünd, Villingen-Schwenningen, das Finale steigt in Saarbrücken.

Wie lang ist die Deutschland Tour 2024?

Insgesamt 736,9 Kilometer müssen die Fahrer absolvieren. Nach dem Mini-Prolog von 2,9 Kilometern (O-Ton Nils Politt im Vorjahr: "So ein Prolog ist extrem schwer. Einfach nur drei Minuten voll in die Fresse gehauen. Es tut alles weh..." ) folgen 177 Kilometer von Schweinfurt nach Heilbronn, tags darauf 173 Kilometer von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd. Nach den 212 der Königsetappe nach Villingen-Schwenningen folgt ein Auto-Transfer, der Schlussabschnitt führt dann nochmal über kernige 172 Kilometer von Annweiler am Trifels nach Saarbrücken.

Wer sind die Stars bei der Deutschland Tour?

Tadej Pogacar macht nach seinem Tour-de-France-Sieg noch Pause, Jonas Vingegaard hat sich für die Polen-Rundfahrt entschieden. Zu den internationalen Stars, die in Schweinfurt am Start sind, gehören der Giro-Dritte Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), der italienenische Prolog-Experte Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), die Supersprinter Mads Pedersen (Lidl-Trek) und Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) und Tour-Etappensieger Anthony Turgis (TotalEnergies).

Mehrfacher Tour-Etappensieger: Sprintspezialist Mads Pedersen aus Dänemark

Wie viele Teams und Fahrer gibt es?

In der vorläufigen Startliste sind 20 Teams, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft, gemeldet. Das Feld dürfte sich insgesamt in einer Größenordnung von 120 Fahrern bewegen.

Wer sind die Favoriten?

Beim Prolog dürfte sich der Italiener Filippo Ganna wieder mal sehr weit vorn einordnen. Dann gehören Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) und Jonathan Milan (Lidl-Trek), der in diesem Jahr drei Giro-Etappen gewonnen hat, zu den Top-Fahrern. Für die bergige Etappe am vorletzten Tag hat sich auch Oldie Simon Geschke sehr viel vorgenommen.

Wer sind die deutschen Fahrer?

Die beiden Tour-de-France und Olympia-Starter Nils Politt und Maximilian Schachmann pausieren aktuell. Zu beachten unter den rund 35 Deutschen sind Giro-Etappensieger Georg Steinhauser (EF Education–EasyPost), natürlich auch Simon Geschke, der für die deutsche Nationalmannschaft fährt, und der Giro-Teilnehmer Jonas Koch (Red Bull-Bora-hansgrohe) sowie Dauphiné-Etappensieger Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty). Im Trikot des Deutschen Meisters ist Marco Brenner (Tudor) am Start.

Blau statt Gelb: Welche Sonder-Trikots gibt es?

Auch bei der Deutschland Tour tragen die Fahrer, die in einer der Wertungen vorne liegen, ein besonderes Trikot. Das legendäre Gelbe Trikot der Gesamtführenden bei der Tour de France und Tour de France Femmes war bei der Deutschland Tour zuletzt in Rot, jetzt wird es Blau, was dem neuen Hauptsponsor Lidl geschuldet ist. Der Beste in der Sprintwertung fährt in einem sehr edel aussehenden Dunkelgrün. Das Gepunktete Trikot für den Führenden in der Bergwertung ist hier schwarz mit vielen bunten Punkten. Der bestplatzierte Jungprofi (unter 25) darf wie in Frankreich täglich das Weiße Trikot überstreifen.

Dazu gibt es ein ganz neues Trikot, über das die Fans entscheiden: Das "Community Trikot" (weiß mit vielen kleinen bunten Symbolen) trägt der Fahrer, für den die Zuschauer online am Vortag die meisten Stimmen abgegeben haben - hier geht es zum entsprechenden Link der Deutschland Tour.

Wer überträgt die Deutschland Tour 2024 live?

Die Deutschland Tour wird auch in diesem Jahr täglich live von ARD und ZDF übertragen. Während das ZDF die Auftaktetappe von Schweinfurt nach Heilbronn und die dritte Etappe von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen zeigt, sind der Prolog, die zweite Etappe von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd und die Schlussetappe von Annweiler am Trifels mit Ziel in Saarbrücken in der ARD zu sehen. Alle Etappen gibt es zudem bei sportschau.de im Live-Ticker, dazu gibt es den Prolog sowie die 2. und 4.. Etappe im Sportschau-Livestream.