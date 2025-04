Nach Sturz Degenkolb verpasst verletzungsbedingt Paris-Roubaix Stand: 07.04.2025 11:59 Uhr

Der deutsche Radprofi John Degenkolb muss nach seinem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt länger pausieren und wird auch den Klassiker Paris-Roubaix verpassen.

Darüber informierte Degenkolbs Team Picnic PostNL am Abend. "Er wird sich einer Operation am Handgelenk unterziehen, dann folgt eine Rehaphase. Die Zeitpläne können sich oft ändern, aber wir erwarten, dass er für zwei Monate nicht an Wettbewerben teilnehmen kann" , sagte Teamarzt Camiel Aldershof.