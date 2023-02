Radcross-WM in Hoogerheide Van der Poel ringt im WM-Fight van Aert nieder Stand: 05.02.2023 16:59 Uhr

Der niederländische Radstar Mathieu van der Poel hat am Sonntag (05.02.2023) den erwarteten Zweikampf um die WM-Krone im Cyclocross gegen Wout van Aert hauchdünn für sich entschieden.

Bei den Weltmeisterschaften im niederländischen Hoogerheide lieferten sich die beiden Cross-Giganten des letzten Jahrzehnts ein Duell bis zur Ziellinie, das der 28-jährige van der Poel nach 32,15 km im Sprint für sich entschied. Für den Klassikerspezialisten vom Team Alpecin-Deceuninck ist es der fünfte WM-Titel nach 2015, 2019, 2020 und 2021.

Der 28-jährige Belgier van Aert (Jumbo-Visma), Gewinner des Grünen Trikots bei der letztjährigen Tour de France, hatte sich die WM-Krone in den Jahren 2016 bis 2018 gesichert. Der britische Titelverteidiger Thomas Pidcock verzichtete auf seine Teilnahme, er bereitet sich stattdessen gezielt auf die Straßensaison vor.

Dreifach-Erfolg bei den Frauen

Bei den Frauen durften sich die einheimischen Fans am Samstag über eine Demonstration in "Oranje" freuen. Die erst 20-jährige Fem van Empel führte einen niederländischen Dreifacherfolg vor Puck Pieterse und Lucinda Brand an. Auch die Ränge fünf bis acht gingen an Fahrerinnen aus dem Gastgeberland.