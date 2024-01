Bahnrad-EM in Apeldoorn Deutscher Frauen-Vierer holt Bronze - Italien jubelt Stand: 11.01.2024 19:19 Uhr

Der deutsche Frauen-Vierer hat am Donnerstagabend (11.01.2023) bei der Bahnrad-EM im niederländischen Apeldoorn die Bronzemedaille gewonnen. Gold ging an Italien.

Das deutsche Quartett mit den drei Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie Laura Süßemilch ließ im kleinen Finale Irland keine Chance und setzte sich mit fast sieben Sekunden Vorsprung durch.

Schon bei der EM 2023 hatte das BDR-Quartett in identischer Besetzung Bronze geholt. Den letzten EM-Titel gab es 2022 in München, damals ging die Gold-Besetzung von Tokio mit Brauße, Klein, Kröger und der danach zurückgetreten Lisa Brennauer an den Start.

Italien gewinnt Finale gegen die Britinnen

In Apeldoorn fuhr das deutsche Team in 4:14,768 Minuten rund zehn Sekunden langsamer als bei seinem Weltrekord in Tokio (4:04,242). Im Finale waren die Britinnen, die den BDR-Vierer im Halbfinale geschlagen hatten, in 4:15,950 Minuten langsamer als der deutsche Vierer zuvor im Bronzelauf. Gold ging an Italien (4:12,551).

In der Mannschafts-Verfolgung der Männer verlor das deutsche Quartett mit Tobias Buck-Gramcko, Felix Groß, Nicolas Heinrich und Tim Torn Teutenberg das Rennen um Bronze klar gegen Italien und belegte Rang vier. Die bislang letzte EM-Medaille für den Bahnvierer der Männer hat es 2014 in Baie-Mahault auf Guadeloupe gegeben.