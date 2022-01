Kira Weidle: "Wenn ich mit Spaß fahre, bin ich schnell"

Sportschau-Olympia-Podcast. . 29:39 Min. . Verfügbar bis 26.12.2032. ARD.

Kira Weidle ist die Hoffnungsträgerin im deutschen Alpinteam in den Speeddisziplinen. Bei Olympia in Peking geht's auf bisher unbekannten Pisten um Medaillen. Weidle geht den Trip ins Ungewisse aber gelassen an, sagt sie im Sportschau-Olympia-Podcast.

