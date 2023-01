Para-Ski-WM in Espot Gold für Rieder, Forster Zweite Stand: 25.01.2023 14:46 Uhr

Die deutschen Para-Athletinnen haben bei der Ski-WM in Spanien die nächsten Medaillen abgeräumt. Während Anna-Lena Forster ihren dritten Titel verpasste, stand Anna-Maria Rieder ganz oben auf dem Podest.

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat bei den Weltmeisterschaften im katalanischen Espot ihre dritte Goldmedaille verpasst, dafür holte Anna-Maria Rieder den nächsten Titel für den Deutschen Behindertensportverband (DBS). In der stehenden Klasse triumphierte die 22-Jährige in der Abfahrt, Andrea Rothfuss verfehlte als Vierte das Podium knapp.

" Das ist ziemlich cool. Ich habe Vollgas gegeben und hatte richtigen Spaß. Ich bin sehr, sehr happy ", sagte Rieder nach dem ersten WM-Titel ihrer Karriere. In der Super-Kombination hatte Rieder zuvor Silber gewonnen.

Forster muss sich Niederländerin geschlagen geben

Für Forster reichte es in der Abfahrt nach Siegen im Super-G und in der Super-Kombi diesmal nicht ganz. Sie wurde hinter der Niederländerin Barbara van Bergen Zweite. " Das war ganz okay. Die Barbara ist einfach gut gefahren. Ich gönne es ihr ", sagte Forster, die nun noch im Slalom und Riesenslalom Medaillenchancen hat.