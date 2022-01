Para-Schneesport-WM: Forster holt vierte Goldmedaille

Nach den Siegen in der Abfahrt, im Super-G und in der Super-Kombination sicherte sich die 26 Jahre alte Mono-Skifahrerin am Samstag (22.01.2022) auch den WM-Titel im Slalom.

"Das ist gigantisch. Diese Goldmedaille wollte ich auf jeden Fall verteidigen, und darüber freue ich mich sehr" , sagte die zweimalige Paralympicssiegerin, die aber mit ihren Fahrten nicht ganz zufrieden war. Forster verwies die Finnin Nette Kiviranta und Laurie Stephens aus den USA auf die weiteren Podestplätze.