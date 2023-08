Doppel-Triumph verpasst Para-Radfahrerin Hausberger holt WM-Bronze Stand: 12.08.2023 22:31 Uhr

Para-Radsportlerin Maike Hausberger hat bei der WM in Glasgow ihren nächsten Titel nur knapp verpasst. Die 28-Jährige landete am Samstag (12.08.2023) beim 62,4 Kilometer langen Straßenrennen in der Zweirad-Klasse C2 auf dem dritten Platz und gewann damit Bronze. Am Ende fehlten zwei Sekunden auf die siegreiche Schweizerin Flurina Rigling.

Bei der WM 2022 in Kanada hatte Hausberger noch Doppelgold beim Zeitfahren und auf der Straße geholt. Dieses Mal reichte es "nur" zu einem Titel. Allerdings war Hausberger nun nicht nur auf der Straße erfolgreich, sondern auch schon auf der Bahn. Dort hatte die Triererin im Scratch triumphiert und im Zeitfahren über 500 Meter Bronze geholt.

Ebenfalls Bronze für Teuber

Seine 38. WM-Medaille sicherte sich zudem Tokio-Fahnenträger Michael Teuber. Der 55-Jährige fuhr im Straßenrennen der Startklasse C1 zu Bronze. "Es ist super, es geht immer wieder neu los. Mir macht es immer noch Spaß", sagte Teuber.

Eine Schrecksekunde erlebte sein Teamkollege Pierre Senska, der kurz vor Schluss kollidierte und sein kaputtes Rad ins Ziel tragen musste. Er wurde damit Fünfter.

Die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) sammelten auf der Straße bislang vier Goldmedaillen, dazu kommen viermal Silber und sechsmal Bronze. Die Wettbewerbe enden am Sonntag mit der Mixed-Staffel auf dem Handbike.