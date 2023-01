Para-Biathlon-WM Monoskifahrerin Forster holt WM-Gold im Slalom Stand: 29.01.2023 14:51 Uhr

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat bei den Weltmeisterschaften im katalanischen Espot für einen krönenden Abschluss gesorgt. Deutschlands Para-Sportlerin des Jahres setzte sich am letzten Wettkampftag in der sitzenden Klasse auch im Slalom durch.

Zuvor hatte die 27 Jahre alte Paralympics-Siegerin schon die Titel im Super-G, in der Super-Kombination und im Riesenslalom geholt, zudem Silber in der Abfahrt. In der stehenden Klasse sicherte sich am Sonntag Andrea Rothfuss die Bronzemedaille, die nach dem ersten Lauf auf Silberkurs liegende Anna-Maria Rieder schied in Durchgang zwei aus. Insgesamt sicherten sich die deutschen Athletinnen und Athleten in Spanien fünfmal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze.

Goldene Staffel

Auch den deutschen Langläufern gelang der Abschluss. Die offene Staffel mit Sebastian Marburger, Linn Kazmaier, Nico Messinger und Marco Maier lief über 4x2,5 km zu Gold, danach holten Anja Wicker, Steffen Lehmker, Alexander Ehler und Leonie Walter in der Mixed-Staffel den dritten Platz.

Am Vortag hatten Kazmaier und Walter in Östersund für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Im Skilanglauf-Rennen über zehn Kilometer war das Duo in der Klasse mit Sehbeeinträchtigung nicht zu schlagen, für die 16 Jahre alte Kazmaier war es schon das dritte Gold in Schweden. Zudem gab es Silber bei den Frauen sitzend für Anja Wicker. Insgesamt holten die Athletinnen und Athleten in Östersund achtmal Gold, zwölfmal Silber und achtmal Bronze.