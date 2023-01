Para-Biathlon-WM Kazmaier holt Gold bei deutschem Dreifachsieg Stand: 27.01.2023 16:23 Uhr

Das 16-jährige Toptalent Linn Kazmaier hat bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund einen deutschen Dreifacherfolg angeführt. Die Paralympics-Siegerin triumphierte im Biathlon der Sehbehinderten auf der Langdistanz über 12,5 Kilometer und krönte sich nach ihrem Erfolg im klassischen Langlauf zum zweiten Mal zur Weltmeisterin. Dank fehlerfreiem Schießen betrug der Vorsprung auf ihre saarländische Teamkollegin Johanna Recktenwald mehr als drei Minuten.

Für die 21 Jahre alte Recktenwald war es die beste Platzierung bei einem Großereignis und die zweite WM-Medaille überhaupt. Doppel-Weltmeisterin Leonie Walter (19) kam nach zwei Strafminuten diesmal auf Rang drei. " In der Ruhe liegt die Kraft ", sagte Kazmaier: " Es hat sich echt gut angefühlt. Ich konnte am Ende nochmal draufpacken. Östersund ist ein gutes Pflaster für uns ."

Eskau holt Silber in der sitzenden Klasse

Andrea Eskau (51) holte in der sitzenden Klasse dank fehlerfreiem Schießen Silber, Anja Wicker (31) wurde nach sieben Fehlern Vierte. Doppelweltmeister Marco Maier (23) lief in der stehenden Klasse nach drei Strafminuten auf Platz sechs. Das Team der Alpinen um Anna-Lena Forster hatte nach dem Medaillenrausch der Vortage am Freitag frei. Die Para Schneesport Weltmeisterschaften enden am Sonntag.