Para-WM der Leichtathleten Bensusan sprintet über 200 Meter zu Gold Stand: 17.07.2023 18:52 Uhr

Irmgard Bensusan hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris ihren Titel über 200 Meter erfolgreich verteidigt.

Die 32-Jährige aus Leverkusen lief am Montagabend (17.07.2023) im Finale der Startklasse T64 in 26,82 Sekunden wie vor vier Jahren in Dubai zur Goldmedaille.

Der erneute Titel kam für die Doppel-Weltmeisterin von 2019 überraschend. Bensusan arbeitet inzwischen 30 Stunden pro Woche und hat ihr Trainingspensum entsprechend reduziert.

Vierter WM-Titel für Bensusan: "Von Gold nicht einmal geträumt"

" Von Gold habe ich nicht einmal geträumt ", sagte die gebürtige Südafrikanerin. " Ich habe auf einen vierten Platz gehofft, um einen Slot für die Paralympics zu holen. Meine Zeit war gut, aber ich dachte, dass die anderen schneller wären ", sagte die glückliche Weltmeisterin.

Über 100 Meter war sie in Paris nur Sechste geworden, über die längere Sprintdistanz siegte sie nun am Abschlusstag der WM mit 26 Hundertstel Vorsprung vor der Niederländer Kimberly Alkemda. Insgesamt ist es der vierte WM-Titel für die 32 Jahre alte Leverkusenerin, die ein gelähmtes Bein hat und bei Paralympics fünf Silbermedaillen gewann.

Müller-Rottgard disqualifiziert

Katrin Müller-Rottgard kam im Finale der Startklasse T12 über 200 Meter als Zweite ins Ziel. Da die 41-Jährige und ihr Guide Noel-Philippe Fiener allerdings das Band wenige Zentimeter vor dem Ziel zu früh losließen, wurden sie disqualifiziert und verpassten somit die Silbermedaille

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) steht vor den letzten Wettbewerben am Montagabend damit bei zehn Medaillen (4x Gold, 2x Silber, 4x Bronze).

WM als Generalprobe für die Paralympics

Die Para-Leichtathletik-WM ist eine Art Generalprobe für die Paralympics im kommenden Jahr (28. August bis 8. September 2024), die ebenfalls in Frankreichs Hauptstadt stattfinden.

Bei der vorherigen WM 2019 in Dubai hatte das deutsche Team als Neunter des Medaillenspiegels elfmal Edelmetall gewonnen (7x Gold, 2x Silber, 2x Bronze).