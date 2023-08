Para-Sport Invictus Games 2023 in Düsseldorf - das Wichtigste auf einen Blick Stand: 31.08.2023 11:58 Uhr

Die Invictus Games finden in diesem Jahr in Düsseldorf statt. Zu dem von Prinz Harry gegründeten Sportevent kommen körperlich oder seelisch beeinträchtigte Soldatinnen und Soldaten aus mehreren Ländern, um sich sportlich zu messen.

Von Amelie Brock

Was sind die Invictus Games?

Die Invictus Games sind ein internationales Sportevent, bei dem körperlich und seelisch beeinträchtigte Soldatinnen und Soldaten in zehn verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten. Das Ziel der Veranstalter ist es, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, sich in den Wettkämpfen zu messen.

Der Name " Invictus ", lateinisch für " unbesiegbar ", soll den Kampfgeist der Teilnehmer widerspiegeln und zeigen, dass sie trotz traumatischer Rückschläge die Motivation haben, ihr Leben fortzuführen.

Wann und wo finden die Invictus Games statt?

Die sechsten Invictus Games werden vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf ausgetragen. Spielstätte ist der " Invictus-Games-Park ", zusammengesetzt aus der Merkur Spielarena, dem angrenzenden Arena-Sportpark und dem Frei- und Hallenbad Rheinbad.

Wer darf teilnehmen?

Antreten dürfen ausschließlich Soldatinnen und Soldaten aus den 20 teilnehmenden Nationen, die beim Einsatz oder Dienst nachhaltig erkrankt sind, körperlich oder seelisch. Sportler werden nach Grad der Einschränkung in verschiedene Kategorien eingeteilt.

Wie sind die Invictus Games entstanden?

Gründer der Invictus Games ist Prinz Harry, der sich seit seiner Zeit als Offizier in Afghanistan mit den Folgen von militärischen Einsätzen für Soldaten auseinandersetzte. Die US Warrior Games, eine Multi-Sport-Veranstaltung des US-Verteidigungsministeriums für im Einsatz Verwundete, Verletzte oder Kranke, inspirierten ihn, die Invictus Games ins Leben zu rufen.

Mit der Unterstützung von Boris Johnson, dem damaligen Oberbürgermeister von London, dem Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 und dem britischen Verteidigungsministerium, fanden die ersten Invictus Games 2014 in London statt. Folge-Wettkämpfe wurden 2016 in Orlando (USA), 2017 in Toronto (Kanada), 2018 in Sydney (Australien) und zuletzt 2022 im niederländischen Den Haag ausgetragen.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und der britische Prinz Harry fiebern in Toronto, Kanada, während den Invictus-Games 2017 mit.

Welche Rolle spielen Prinz Harry und Herzogin Meghan?

Prinz Harry wird als Initiator der Invictus Games auch bei den Spielen in Düsseldorf vor Ort sein. Bei der Abschlusszeremonie wird auch seine Frau Meghan erwartet. Sie soll nach Auskunft eines Sprechers des Projektteams Geschichten von Teilnehmenden und deren Familien moderieren und präsentieren. Der Duke of Sussex soll dann zum Schluss die abschließenden Worte sprechen und die Invictus-Flagge an den nächsten Ausrichter übergeben.

In welchem Sportarten gibt es Wettkämpfe?

Wettbewerbe gibt es im Bogenschießen, Gewichtheben, der Leichtathletik, Radsport, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Rugby, Rudern, Schwimmen, Sitzvolleyball und Tischtennis. Letzteres wird als Invictus-Disziplin in Düsseldorf Premiere feiern.

Welche Nationen sind vertreten?

500 Soldatinnen und Soldaten werden 20 verschiedene Nationen vertreten, darunter Australien, Frankreich, die Ukraine, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Auch ein deutsches Team wird vor Ort sein.

Wie ist Team Deutschland aufgestellt?

Deutschland wird durch 30 Männer und sieben Frauen in acht der zehn Sportarten vertreten. Mit dabei sind für das deutsche Team auch erstmals Sportler aus der Landes- und Bundespolizei und der Feuerwehr. Unterstützt werden die Sportler von einem Team bestehend aus Trainern, Betreuern und Psychologen.

Wie sieht das Programm aus?

Den Auftakt der Spiele bilden unter anderem der Einmarsch der Nationen und eine Live-Performance des US-Rappers Macklemore. Wenn die Wettkämpfe abgeschlossen und alle Medaillen verteilt sind, wird es wie beschrieben eine Abschlusszeremonie mit Auftritten von Meghan Markle und Ehemann Harry geben. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll eine Rede bei der Abschlussfeier halten. Dazu kommt ein Auftritt von Sängerin Rita Ora.

Was sollte man sonst noch wissen?

Schirmherr für die Spiele in Düsseldorf ist das Bundesministerium der Verteidigung. Organisatoren sind die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf. Damit sind die Invictus Games 2023 in Düsseldorf die erste Veranstaltung, die in Kooperation einer militärischen Organisation mit einer Stadt ausgetragen werden.

Als Botschafter des Events fungieren Kathi Wilhelm, Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Biathlon und ehemalige Sportsoldatin, Felix Streng, Weltmeister und Paralympics-Sieger mit der 4x100m-Staffel, und Stefan Huss, Hauptfeldwebel und Mannschaftskapitän der Deutschen bei den Invictus Games 2018 in Sydney.

Wo kann man die Invictus Games 2023 verfolgen?

Der Eintritt zu den Wettkämpfen vor Ort ist frei. Tickets für die Eröffnungs- und Abschlussfeier kosten zwischen 13 und 41 Euro. Die Eröffnungsfeier wird am 9. September im TV bei Phoenix übertragen.