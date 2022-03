Zwischen Freude und Nachdenklichkeit - Paralympics-Bilanz des deutschen Teams

So viele unterschiedliche Emotionen hat selbst Friedhelm Julius Beucher selten erlebt. Und solch seltsame Paralympics schon gleich gar nicht. Deshalb muss der 75-jährige Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) auch ungewöhnlich lange überlegen, wie er das Fazit der Winterspiele in Peking in einem Satz zusammenfasst. "Mit Freude über die sportlichen Erfolge, aber auch mit sehr viel Nachdenklichkeit verlassen wir China" , sagte Beucher in einem Bilanz-Interview.

Paralympics enden mit "gemischten Gefühlen"

Der überlagernden Trauer durch den Ukraine-Krieg, dem Frust über das Leben in der rigorosen Corona-Blase und dem Ärger über Ausrichter China mit schwierigen Transporten, Verboten von Friedensbotschaften und teilweise wohl zweifelhaft klassifizierten Sportlern steht aus deutscher Sicht ein erfreuliches Abschneiden mit vielen Emotionen gegenüber.

Deutschland mit 19 Medaillen so stark wie 2018