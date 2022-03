Stichwort Klassifizierung - Chancengleichheit bei den Paralympics?

Oksana Masters fuhr noch einmal auf Anschlag. Im Nähmaschinenrhythmus hämmerte die 32-Jährige ihre Stöcke unbarmherzig in den nassen Schnee auf der Zielgeraden im Stadion von Zhangjiakou. Stockschlag um Stockschlag presste sie Luft aus ihrem Mund, zog sich dabei Meter um Meter an die in Führung liegende und nun fast aus dem Schlagrhythmus gekommene Hongqiong Yang heran.

Yang gewinnt Gold, Masters schüttelt den Kopf

Aber es sollte nicht genügen. Yang rettete am im Finale des paralympischen Langlauf-Sprints in der sitzenden Klasse nach 1,1 Kilometern laktatfordernder Tempoquälerei im anaeroben Bereich noch 1,7 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie.

Masters, Aushängeschild des US -amerikanischen Paralympics-Teams, würdigte der chinesischen Siegerin in diesen Momenten aus einiger Distanz kaum einen gratulierenden Blick. Stattdessen schüttelte sie verärgert den Kopf, immer wieder, haderte sichtlich – auch noch im kurzen Austausch mit der unterdessen abgeschlagen eingekommenen Teamkollegin Kendall Gretsch und Christina Picton aus Kanada.

Chancengleichheit? "Bestimmte Klassen definitiv bevorzugt"

Der Unmut galt keineswegs ihrer eigenen Leistung, sondern den grundlegenden Voraussetzungen der Wettbewerbe. Die tagesaktuellen Bedingungen auf der durch die ansteigenden Temperaturen zunehmend ramponierten Strecke erwähnte Masters später zwar nicht, jedoch umso deutlicher den ihrer Meinung nach fehlenden skifahr-technischen Anspruch des Kurses: "Das bevorzugt definitiv bestimmte Klassen, sicher."

"Kritisiere das Spiel und nicht die Spieler" , betonte Sportschau-Kommentator Julian Wiegmann sinngemäß im ARD -Livestream. Masters' Vorwurf zielte einmal mehr auf die auch bei diesen Paralympics von Peking sportartenübergreifend allgegenwärtige Problematik der Klassifizierung - also die Einschätzung des Schweregrades der jeweiligen Beeinträchtigung bei den Athletinnen und Athleten und einem daraus abgeleiteten Faktor für Zeitgutschriften. Ziel ist eine größtmögliche Chancengleichheit für alle.

Yang durfte 26 Sekunden früher auf die Strecke

Die "sitzende Klasse" im Ski Nordisch etwa, wo Athletinnen und Athleten im Wettkampf die unteren Extremitäten nicht außerhalb ihres Schlittens- beziehungsweise Monoskis führen dürfen, weist fünf sogenannte "Locomotor Winter"-Einstufungen (LW) von 10 bis 12 auf. Die deutsche Biathlon-Medaillengewinnerin Anja Wicker etwa zählt zum LW10,5. Doppel-Paralympicssiegerin Hongqiong Yang wird als LW10 eingeschätzt, Oksana Masters als LW12.

Durch den höheren Einschränkungsgrad werden Yangs Rennen mit einem Zeitfaktor von 86 Prozent im Vergleich zu Masters' LW12 (100 Prozent) berechnet. Konkret durfte Yang durch diese 14 Prozent Unterschied im Langlauf-Sprint 26 Sekunden eher als ihre größte Konkurrentin auf die Strecke.

Kleinteiliges, kompliziertes Klassifizierungssystem

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat vor Jahren eine auf 38 Seiten detaillierte Übersicht des kleinteiligen und komplizierten Klassifizierungssystems für die paralympischen Sportarten aufgelegt. Die Einteilung der Athletinnen und Athleten nimmt ein unabhängiges medizinisches Prüfpersonal mittels eines intensiven Funktionentests vor. Diese wird von Erfahrungen und (Weltcup-)Vorleistungen beeinflusst und ist zudem flexibel, kann und muss gegebenenfalls also im Verlauf einer Karriere neu begutachtet und kontrolliert werden.

Die aktuell gültigen Klassifizierungen für Para Ski Nordisch (Langlauf und Biathlon), Para Ski Alpin, Para Eishockey und Rollstuhl-Curling richten sich nach dem Code des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) von 2015.

"Staunen" über die chinesischen Fließbanderfolge

Kontroversen aber werden schon so lange geführt, wie es den organisierten Para-Sport gibt. Allen voran aufgrund der Husarenstücke des chinesischen Teams, das vor den Heimspielen 2022 von Peking nur ein einziges Edelmetall bei Winter-Paralympics gewonnen hatte – Gold im Rollstuhl-Curling 2018 in Pyeongchang. Vier Jahre später führt China die Nationenwertung mit schon 32 Medaillen – darunter zehn goldene – haushoch an.