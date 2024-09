Tischtennis bei den Paralympics Silber! Schmidberger verliert erneut gegen Superstar Feng Stand: 05.09.2024 18:31 Uhr

Thomas Schmidberger hat zum dritten Mal in Folge ein Tischtennis-Endspiel bei Paralympics gegen den Chinesen Panfeng Feng verloren. Trotz der Niederlage durfte sich Schmidberger am Donnerstagabend (5.9.2024) über seine insgesamt siebte Paralympics-Silbermedaille freuen.

Im Duell des Weltranglistenzweiten Schmidberger gegen den -ersten der Klasse MS3, Feng, verlor der Münchner klar und in nur 18 Minuten 0:3 (2:11, 7:11, 7:11).

Schmidberger führt im dritten Satz bereits 6:2

Schmidberger, der aggressiv und offensiv auftreten wollte, fand im ersten Satz überhaupt nicht seine Linie. Stattdessen dominierte der nun zehnfache Paralympics-Goldmedaillengewinner aus China. Nach nur fünf Minuten war der Satz mit 2:11 verloren. Im zweiten Durchgang lief es bis zum 6:7 besser, doch dann zog Feng davon und gewann 11:7. Im dritten Satz sah es schon nach einem Erfolg für den Deutschen aus. Doch eine 6:2-Führung gab er wieder aus der Hand. Feng drehte das Spiel auf 8:6, später siegte er mit seinem zweiten Matchball 11:7.

22 direkte Duelle - 18 Siege für Feng

Für Schmidberger war die Niederlage bereits die 18. im direkten Duell mit Feng. Zuletzt konnte der für Borussia Düsseldorf startende gebürtige Bayer 2018 gegen den Chinesen gewinnen. Auch in den Paralympics-Einzel-Finals 2016 und 2021 verlor Schmidberger – in Rio de Janeiro 2016 konnte er beim 1:3 aber zumindest einen Satz gewonnen. In Tokio vor drei Jahren lieferten sich Schmidberger und eng einen echten Krimi. Der chinesische Dreifach-Weltmeister führte bereits 2:0, dann glich Schmidberger aus, ehe Feng das Duell mit 11:9 im fünften Satz mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Erleichterung und Frust bei den Rivalen

In Paris nun konnte Schmidberger dem druckvollen Spiel seines Dauerrivalen wenig und nur phasenweise etwas entgegensetzen. Hinzu kamen Netzroller oder Bälle auf die Kante in wichtigen Phasen des zweiten und dritten Satzes.

Feng, der im Laufe des Turniers nicht immer sicher wirkte und im Viertelfinale gegen Thoma Brüchle einen Satz abgab, jubelte nach dem entscheiden Matchball. Als er zu Schmidberger fuhr und ihn fest umarmte, war auch die Erleichterung beim Chinesen zu sehen. Schmidberger hingegen fiel es schwer, sich über Silber zu freuen. Die nächste Chance, seinen ewigen Finalgegner zu besiegen, hatte er nicht nutzen können.

Halbfinals: Schmidberger und Feng siegen 3:0

In den Halbfinals am Donnerstagvormittag setzten sich sowohl Schmidberger als auch Feng souverän 3:0 gegen ihre Kontrahenten durch. Schmidberger benötigte für seinen Erfolg gegen den Thailänder Yuttajak Glinbancheun nur 17 Minuten um 11:4, 11:8, 11:8 zu gewinnen. Feng siegte gegen Yeongjin Jan aus Südkorea in 22 Minuten 11:9, 11:4, 11:9. Auch insgesamt ließen die beiden Finalkontrahenten auf ihrem Weg ins Endspiel wenig zu. Die beiden Führenden in der Weltrangliste gaben jeweils nur einen Satz ab.

Zweite Medaille für Schmidberger - Dritte für Feng

Für Schmidberger ist es die zweite Medaille bei den Spielen in Paris - im Doppel mit Valentin Baus holte der 32-Jährige am Samstag Silber. Gold ging an China - mit Feng und Ningning Cao. Es war das sechste Silber für Schmidberger bei paralympischen Spielen. Feng gewann neben dem Doppel in Paris auch noch und gemeinsam mit Ying Zhou den Mixed-Wettbewerb.