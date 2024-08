Paralympics 2024 in Paris Rollstuhltennis: Krüger zum Auftakt gegen Top-Spielerin de Groot Stand: 27.08.2024 17:57 Uhr

Katharina Krüger hat das schwerstmögliche Los gleich zum Auftakt des Rollstuhl-Tennis-Turniers bei den Paralympics in Paris bekommen. Sie muss in der ersten Runde am Samstag (31.08.2024) gegen die Weltranglistenerste Diede de Groot aus den Niederlanden ran.

Die 27-jährige de Groot gewann zuletzt bei den Paralympics 2021 in Tokio sowohl im Einzel als auch im Doppel Gold. Sie ist mit 23 Titeln bei Grand-Slam-Turnieren Rekordsiegerin, hat die vergangenen 15 allesamt gewonnen. Zwischen Januar 2021 und Mai 2024 blieb sie in über 140 Spielen in Serie ungeschlagen.

Krüger klare Außenseiterin gegen de Groot

Gegen die Weltranglistenerste de Groot ist die 34-jährige Krüger klare Außenseiterin. Die Berlinerin ist aktuell Weltranglisten-34. Krüger schaffte es in den Grand-Slam-Turnieren von London, Paris oder Melbourne bereits ins Halbfinale - allerdings in ihrer Paradedisziplin, dem Doppel.

Für die Paralympics 2024 schaffte Krüger nur als Einzelspielerin die Qualifikation. Die anderen Deutschen Britta Wend, Toni Dittmar, Marcus Laudan und Max Laudan konnten das Paris-Ticket nicht lösen.