Para-Tischtennis Rau und Schnake mit 3:0-Siegen ins Viertelfinale Stand: 02.09.2024 12:16 Uhr

Zu Beginn der Tischtennis-Einzel-Wettkämpfe bei den Paralympics haben zwei Deutsche das Viertelfinale erreicht. Thomas Rau und Björn Schnake besiegten dabei chinesische Kontrahenten jeweils mit 3:0. Am Montag spielen auch noch vier weitere Deutsche

Trotz des klaren Ergebnisses lieferte sich Rau am Montag (02.09.2024) in seinem Duell in der Klasse MS6 gegen den Chinesen Chao Chen einen echten Krimi. Im ersten Satz hatte Chen schon sechs Punkte Vorsprung, doch Rau kam zurück und siegte noch 12:10.

Auch im zweiten Satz ging es dramatisch zu, die Führung wechselte ständig, ehe sich Rau mit 15:13 durchsetzen konnte. Damit war der Widerstand des 37-jährigen Chinesen, gegen den Rau zuletzt 2015 gewinnen konnte, gebrochen. Im dritten Satz siegte der Deutsche 11:4, nach 29 Minuten war der Viertelfinal-Einzug perfekt.

Schnake besiegt besser platzierten Liao

Björn Schnake hatte gegen den Chinesen Keli Liao im Achtelfinale der Klasse MS7 etwas leichteres Spiel. Aber auch er brauchte eine Aufholjagd im ersten Satz. Einen Vier-Punkte-Rückstand drehte der deutsche Weltranglisten-Zwölfte noch in einen 14:12-Sieg. Im zweiten und dritten Satz siegte Schnake gegen den in der Weltrangliste um fünf Plätze besser platzierten Liao 11:6 und 11:9. Nach 25 Minuten war der Viertelfinal-Einzug perfekt.

Heute auch noch Brüchle, Schmidberger und Baus gefordert

Am Montag sind mit Thomas Brüchle, Thomas Schmidberger, Valentin Baus und Jana Spegel noch vier weitere Deutsche im Einsatz.

Ab 13 Uhr spielt Thomas Brüchle in der Klasse MS3 um den Viertelfinaleinzug gegen den Spanier Eder Rodriguez. Der dreifache Paralympics-Medaillengewinner und Weltranglisten-Sechste Brüchle ist Favorit gegen den 37-jährigen Spanier. Rodriguez wird in der Weltrangliste an Position 22 geführt.

Schmidberger gegen Ukrainer Petruniv

Ab 17 Uhr trifft Thomas Schmidberger auf den Ukrainer Vasyl Petruniv. Der Deutsche ist nach fünfmal Paralympic-Silber auf der Mission Gold. Das Match gegen Petruniv im Achtelfinale soll dabei nur eine Zwischenstation sein. In bisher elf Duellen zwischen Schmidberger und Petruniv setzte sich der Deutsche elfmal durch.

Baus spielt bereits um Bronze

Ab 19.15 Uhr spielt Valentin Baus direkt um die Medaillen. Der Paralympics-Sieger von 2021 in der Klasse MS5 würde bei einem Sieg in seinem Viertelfinalspiel ins Halbfinale einziehen und hätte damit Bronze sicher. Auf Baus wartet aber ein schwerer Gegner: Mit Ali Öztürk aus der Türkei bekommt Baus den Paralympics-Dritten von 2021 vor den Schläger.

Ab 20 Uhr spielt Jana Spegel in der Klasse WS1-2 um den Viertelfinaleinzug. Die deutsche WM-Dritte von 2022 muss gegen Ola Soliman aus Ägypten ran.