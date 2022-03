"Ich bin ich super motiviert, Slalom ist meine Stärke, einfach mein Ding, und will da zeigen, was ich kann" , hatte Anna-Lena Forster unmittelbar nach ihrer um sechs Hundertstel Sekunden verpassten Bronzemedaille im Riesenslalom betont – und löste ihr Versprechen kaum 24 Stunden später auf beeindruckende Art und Weise ein.

Wie schon vor vier Jahren in Pyeongchang war die Monoskifahrerin in der sitzenden Klasse auch bei diesen Paralympics in ihrer Spezialdisziplin nicht zu schlagen.

Forster kann "glücklich heimreisen"

Dahinter lagen zwei Chinesinnen: Silber blieb der 2,32 Sekunden langsameren Wanjing Zhang, Bronze ging an Sitong Liu (+3,45). Die dreifache Peking-Siegerin Momoka Muraoka (Japan) verpasste mit Rang fünf (+7,68) erstmals am Xiaohaituo Mountain das Podest.

"Die lange Warterei da oben hat mich fast verrückt gemacht" , berichtete Forster im Sportschau-Interview nach dem entscheidenden zweiten Lauf. "Ich bin einfach echt happy, erleichtert und so froh, dass ich das jetzt hier heruntergebracht habe. Ich kann sowas von glücklich heimreisen."

Die 26-jährige deutsche Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier beendet die dritten Paralympics ihrer Karriere also mit vier Medaillen. Vor dem abschließenden Slalom hatte sie an den ersten drei Wettkampftagen auch die Superkombination gewonnen und jeweils Silber in der Abfahrt sowie im Super-G geholt.