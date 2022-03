Para Biathlon: Sensationsgold von Walter - Fleig und Wicker holen erste Medaillen

Bronze - Wicker setzt ein Ausrufezeichen

"So schnell lasse ich mich nicht verunsichern. In den nächsten Tagen wird attackiert" , hatte Anja Wicker nach ihrem vor allem beim Schießen nicht zufriedenstellenden Paralympics-Auftakt kämpferisch betont. Die Weltmeisterin war im Sprint lediglich Fünfte geworden.

Im Zehn-Kilometer-Rennen am Dienstag setzte sie dann ein Ausrufezeichen: Wicker gewann Bronze vor allem dank einer großartigen Leistung auf der Strecke. Beim Schießen unterliefen der 30-Jährigen fünf Fehler.

"Es ist sehr erleichternd. Ich hatte mir im Vorfeld schon erhofft, dass es aufs Podest reicht – gerade nach der guten WM" , sagte Wicker: "Ich habe ab dem ersten Meter gemerkt, dass es ist, wie es sein soll. Dann macht es gleich mehr Spaß und dann war die Hoffnung sofort da." Für Wicker ist es nach Gold und Silber in Sotschi 2014 die insgesamt dritte Paralympics-Medaille.

Gretsch holt Gold vor Masters