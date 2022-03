Para Snowboard: Schmiedt im Cross-Viertelfinale

Snowboarder Christian Schmiedt ist bei den Paralympischen Winterspielen in Peking ins Viertelfinale des Cross-Wettbewerbs eingezogen. Während Matthias Keller und Manuel Ness in der Klasse LL2 als 19. und 22. ausschieden, belegte Schmiedt in der Qualifikation der Startklasse LL1 den elften Platz, verpasste damit aber eine gute Ausgangslage.