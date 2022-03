Anna-Lena Forster holt erste Paralympics-Medaille für Deutschland

Die zweimalige Olympiasiegerin Anna-Lena Forster hat dem deutschen Team bei den Paralympics in Peking die erste Medaille beschert. Die Para-Ski-Alpinfahrerin gewann Silber in der Abfahrt.

Forster tritt in Peking in allen Disziplinen an. In Pyeongchang 2018 gewann sie Gold in der Kombination und im Slalom. Die Abfahrt ist nicht ihre stärkste Disziplin.