Sie hat es wieder getan. Oksana Masters konnte nicht an sich halten, der ganze Frust musste raus. "F... Doping!" , schrie sie im Zielraum nach dem 7,5-Kilometer-Langlaufrennen der Frauen in der sitzenden Klasse, während sie sich in die Arme ihres Lebensgefährten Aaron Pike flüchtete. Der hielt ihr die Hand auf den Mund, in der Hoffnung, dass sich die US-Amerikanerin nicht um Kopf und Kragen redet. Doch ein deutlich vernehmbares "I wanna race with honest people" kam noch heraus.