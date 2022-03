So laufen die Paralympics in der Sportschau

Ab dem ersten Wettkampftag sind alle Entscheidungen mit deutschen Athleten in voller Länge per Livestream auf sportschau.de (Web und App), in der ARD Mediathek und im HbbTV-Angebot von Das Erste zu sehen.

Im Fernsehen übernimmt Das Erste nach dem Auftakt im ZDF die Berichterstattung zur zweiten Hälfte der Paralympics und berichtet an fünf Sendetagen vom 9. bis zum Abschluss am 13. März insgesamt rund 20 Stunden. Die Medaillenentscheidungen und sämtliche Höhepunkte werden dabei teils im Rahmen mehrstündiger Paralympics-Sendestrecken, teils innerhalb des erfolgreichen regulären Wintersportprogramms gezeigt. Die tägliche Berichterstattung im Fernsehen beginnt zwischen 5:30 Uhr und 9:00 Uhr deutscher Zeit und umfasst Highlights bis in den Nachmittag.