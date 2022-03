"Chapeau!" – Rothfuss' erste Medaille in Peking

Alpin-Fahrerin Andrea Rothfuss kehrt auch von ihren fünften Paralympics mit einer Medaille zurück. Die 32-Jährige holte im Riesenslalom der stehenden Klasse etwas überraschend Bronze und weinte im Zieleinlauf vor Freude.

"Chapeau! Die Vorzeichen standen nicht auf Medaille, aber sie ist über sich hinausgewachsen" , sagte die siebenmalige Paralympicssiegerin und Sportschau-Expertin Anna Schaffelhuber. Allerdings profitierte die für die SV Mitteltal-Obertal fahrende Rothfuss beim Sieg der Chinesin Mengqiu Zhang auch von einem Sturz der nach dem ersten Durchgang zweitplatzierten Ebba Aarsjoe. Anna-Maria Rieder aus Murnau belegte einen beachtlichen fünften Rang.

Zuvor hatte Rothfuss am Xiaohaituo Mountain in der Abfahrt als Vierte Bronze noch knapp verpasst und musste sich anschließend im Super-G mit Rang neun zufrieden geben. Nun ist es ihre insgesamt 14. Paralympics-Medaille. Eine goldene, neun silberne und vier bronzene stehen nun in der Bilanz, bei jeden Spielen holte sie mindestens eine. Am Sonntag startet die Schwäbin noch im Slalom, wo sie 2014 ihren einzigen Paralympicssieg holte.