Alpin-Skifahrer Leander Kress ist im Paralympics-Riesenslalom am Donnerstag (10.03.2022) ein ordentlicher erster Lauf gelungen.

Erste Paralympics für Kress und Glötzner

Der 21-Jährige liegt bei frühlingshaften Temperaturen und schwierigen Schneeverhältnissen in der stehenden Klasse auf Rang 24, der Rückstand auf den Führenden Thomas Walsh ( USA ) beträgt 8,64 Sekunden.



Die in der Startklasse LW2 klassifizierten Einbeinigen wie Kress sind aber im aktuellen Klassifizierungssystem ohne Chance auf Medaillen. Der Bestplatzierte der Einbeinigen ist der Italiener Davide Bendotti auf Platz 21, er liegt für Kress bei einer Sekunde Rückstand für den zweiten Lauf noch in Reichweite.

Bundestrainer Wolf: "Dabei sein ist alles"

Der 21-jährige hat am Xiaohaituo Mountain bereits drei Wettkämpfe hinter sich. Zum Auftakt stürzte er in der Abfahrt, blieb zum Glück unverletzt. Es folgten Rang 27 im Super-G und zuletzt ein respektabler 17. Platz in der Super-Kombination.



"Dabei sein ist alles" , hatte Bundestrainer Justus Wolf über seine beiden männlichen Starter Kress und Christoph Glötzner betont. Glötzners geplantes Paralympics-Debüt fiel jedoch auf denkbar bittere Art und Weise aus.

Slalom-Einsatz für Glötzner mehr als fraglich