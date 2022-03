Anna-Lena Forster wollte in der Super-Kombination der sitzenden Klasse "einen rauszuhauen" – wie die 26-Jährige ihre selbstbewusste Ankündung dann am Montag (07.03.2022) tatsächlich einlöste, war phänomenal.

Para-Super-Kombination: Forster mit phänomenaler Aufholjagd

Nach einem vollkommen verkorksten ersten Durchgang im Super-G machte die deutsche Fahnenträgerin im zweiten Lauf - ihrer Spezialdisziplin Slalom - mehr als sechs Sekunden Rückstand auf die große Rivalin Momoka Muraoka wett und gewann mit 77 Hundertstel Vorsprung doch noch die erste deutsche Goldmedaille der Paralympics in Peking.

Forster war der Japanerin zuvor in Abfahrt und Super-G jeweils knapp unterlegen, holte dabei aber Silber.

Nach zwei Siegen vor vier Jahren in Pyeongchang ist es nun die insgesamt dritte Paralympics-Goldmedaille für die Monoski-Athletin aus Radolfzell. Am Freitag (im Riesenslalom) und Sonntag (im Slalom) kann die Topfavoritin in den technischen Disziplinen ihre Sammlung weiter ausbauen.