Deutsches Team bei den Paralympics Negativtrend gestoppt - DBS zieht überwiegend positives Fazit Stand: 07.09.2024 11:53 Uhr

Der Deutsche Behindertensportverband hat vor dem Endspurt der Paralympics ein überwiegend positives Fazit gezogen. Das Team habe die Negativtendenz gebremst, hieß es auf der Abschlusspressekonferenz in Paris.

Die deutsche Mannschaft habe in der zweiten Hälfte der Spiele "gut aufgeholt, wir stehen gut da mit den sportlichen Ergebnissen. Wir haben in elf Sportarten Medaillen geholt, das sind drei mehr als in Tokio", sagte Chef de Mission Karl Quade am Samstag (07.09.2024) im Deutschen Haus: "Platz zehn plus minus habe ich immer gesagt. Uns ging es erstmal drum, den Trend zu stoppen."

Quade: Müssen wieder die Richtung finden

Die Negativtendenz mit dem historischen Minusergebnis von Tokio sei vorerst gebremst. Man habe den Rückgang "bei der Mannschaftsgröße, bei der Gesamtzahl der Medaillen und bei den sogenannten Endkampfplätzen vier bis acht gestoppt", betonte Quade. Auch rein nach Goldmedaillen sei man "ungefähr da, wo wir uns das vorgestellt haben".

Künftig wolle man natürlich wieder weiter "nach vorne kommen, das werden wir auch in die Leistungssportreform reinschreiben. Aber erstmal müssen wir wieder die Richtung finden", erklärte Quade: "Wir werden uns nicht zurücklehnen, weil der Trend gestoppt ist. Wir werden schauen, wo wir uns noch verbessern können."

Schwimmer und Schützen mit stärksten Teil-Mannschaften

Das Ergebnis dürfte diesmal nach Abschluss der Wettkämpfe ähnlich werden. "Wir sind sehr erfreut über die Sportart Schwimmen, das ist die stärkste Teilmannschaft. Wenn man es auf die Anzahl der Athleten bezieht, sind die Schützen gar noch stärker", betonte Quade. Bis auf die sonstigen deutschen Vorzeigesportarten Leichtathletik und Radsport hätten "alle Sportarten besser abgeschnitten als in Tokio".

In Tokio war das deutsche Team mit 13 Gold-, 12 Silber- und 18 Bronzemedaillen auf Rang zwölf im Medaillenspiegel gelandet.