Leichtathletik bei den Paralympics Nach Bronze-Rennen - Müller-Rottgardt stürmt ins 200-m-Halbfinale Stand: 06.09.2024 10:46 Uhr

Nach einem Protest in ihrem Bronzerennen über 100 m und kurzer Nacht hat Katrin Müller-Rottgardt bei den Paralympics ihre nächste Aufgabe abgehakt: Mit ihrem Guide Noel-Philippe Fiener lief sie ins Halbfinale über 200 m.

Die sehbehinderte 42-Jährige und ihr Begleitläufer zeigten sich unbeeindruckt von der verzögerten Medaillenzeremonie am Vorabend. Im Stade de France legte das Duo am Freitagvormittag (06.09.2024) in 25,20 Sekunden eine Saisonbestleistung auf die Bahn. Als Schnellste ihres Vorlaufs der Startklasse T12 zogen Müller-Rottgardt und Fiener direkt ins Halbfinale um 19.42 Uhr ein.

"Ich war erst halb eins im Bett und habe nur vier Stunden geschlafen. Aber nach dem Hoch gestern und bei der Stimmung hier ist man so motiviert, das kann nur gut werden", sagte Müller-Rottgardt am Sportschau-Mikrofon. Fiener fokussierte sich bereits auf das Halbfinale am Abend: "Wir müssen auch wieder voll drauf und gucken, was wird."

Deutscher Protest gegen Sieger-Duo aus Kuba abgewiesen

Den Protest nach dem 100-m-Rennen hatte das deutsche Team eingelegt. Er zielte auf das Sieger-Duo aus Kuba ab. Omara Durand Elias' Begleitläufer Yuniol Kindelan Vargas hatte eine Uhr getragen, von der nicht sicher war, ob sie über Smart-Watch-Funktionen verfügte. Im Wettkampf dürfen keine Kommunikationsmittel benutzt werden. Die Jury wies den Protest aber ab.

Durand Elias und Kindelan Vargas gelten auch als Favoriten über 200 m. Im Vorlauf erzielten sie in 24,78 Sekunden die schnellste Zeit. In Tokio hatte Durand Elias Doppel-Gold im Kurz-Sprint geholt.

Tokio - Spiele zum Vergessen für Müller-Rottgardt

Müller-Rottgardt schickt sich unterdessen an, in Paris ihre missratenen Spiele von Tokio vergessen zu machen. Dort war sie nach einem Fehlstart über 400 m disqualifiziert worden und wegen muskulärer Probleme nicht mehr zu den übrigen Wettkämpfen angetreten. In Paris holte sie bislang Bronze über 100 m und belegte im Weitsprung Rang fünf.

Jule Roß Letzte im Weitsprung-Finale

Nicht zufrieden war Paralympics-Debütantin Jule Roß mit ihrem Weitsprung-Ergebnis. Die 18-Jährige, der der rechte Unterarm fehlt, sprang 4,84 m weit. Damit war der Wettkampf in der Startklasse T47 für sie bereits nach drei Sprüngen beendet. "Ich habe mir das anders vorgestellt, von der Weite her wäre der Endkampf für mich drin gewesen. Nun konzentriere ich mich auf die 200 m morgen", sagte die Leverkusenerin.

Ihr selbstgestecktes Ziel, die Silber-Weite ihrer Trainingspartnerin Nele Moos vom Vortag (5,13 m) zu übertreffen, verfehlte sie als Elfte deutlich. Dennoch schwärmte die Nachwuchshoffnung von der Atmosphäre auf großer Bühne: "Es ist ein Traum, hier zu stehen und zu zeigen, wofür man trainiert." Über 400 m hatte Roß das Finale erreicht und war Achte geworden, über 100 m hatte sie in 12,72 Sekunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt.