Paralympics 2024 in Paris Klasse Serie - Rollstuhlfechter Schmidt im Halbfinale Stand: 03.09.2024 17:31 Uhr

Der einzige deutsche Paralympics-Starter im Rollstuhlfechten, Maurice Schmidt, hat erstmals in seiner Karriere das Halbfinale erreicht. In der Kategorie A schlug der Säbelfechter am Dienstag (03.09.2024) den stark eingeschätzten Routinier Richard Osvath aus Ungarn.

Dabei sah es zunächst gar nicht so gut aus für den Deutschen. Der 25-Jährige geriet mit 0:3- und 2:5 in Rückstand. Dann aber zeigte Schmidt, dass er "einige Werkzeuge an die Hand" bekommen hat, wie es sein Trainer Alexander Bondar im Vorfeld berichtet hatte. Mit einer 8:0-Serie drehte der EM-Fünfte von 2024 das Duell. Den Vorsprung von 10:5 brachte er gegen den Paralymics-Zweiten von 2016 ins Ziel: Nach zwei zunächst vergebenen "Matchbällen" gewann er am Ende mit 15:10.

Halbfinale gegen Tian verzögert sich

Im Halbfinale geht es für Schmidt, der mit einer Medaille nach Hause fahren will und auch noch eine Chance im Degen hat, gegen Jianquan Tian. Der Chinese ist an Position zehn gesetzt. 2008 in Peking und 2012 in London holte er jeweils Paralympics-Silber. 2015 und 2019 wurde Tian Weltmeister. Das Halbfinal-Gefecht sollte um 17.10 Uhr beginnen, allerdings hinken die Organisatoren dem Zeitplan derzeit schwer hinterher.

Klarer Erfolg zum Auftakt

Zuvor hatte Schmidt im ausverkauften Grand Palais, einem der schönsten Austragungsorte der Paralympics, dem US-amerikanischen Außenseiter William Schoonover beim 15:3 keine Chance gelassen. Nach der ersten Runde stand es schon 8:1. Ein Ausscheidungsduell im Fechten ist nach 15 erzielten Punkten zu Ende. Beim Para-Fechten ist der Rollstuhl auf einem Gestell am Boden fixiert.