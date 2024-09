Paralympics 2024 in Paris Silber ist sicher - Rollstuhl-Fechter Schmidt erreicht Finale Stand: 03.09.2024 20:21 Uhr

Rollstuhl-Fechter Maurice Schmidt hat sich seinen Medaillentraum bei den Paralympics bereits erfüllt. Der Säbel-Fechter zog am Dienstag (03.09.2024) mit einem 15:12-Erfolg über den Chinesen Jianquan Tian in der Kategorie A ins Finale ein. Damit hat er zumindest Silber sicher.

Schmidt war an Nummer drei gesetzt, sein Gegner Tian an Nummer zehn. Allerdings hatte der Chinese im Viertelfinale den von Schmidt gefürchteten Italiener Edoardo Giordan deutlich aus dem Weg geräumt. Davon allerdings ließ sich Schmidt nicht beeindrucken.

Der Deutsche, der schon vor dem Start der Paralympics Medaillenambitionen geäußert hatte, ließ von Beginn an keinen Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen. In der ersten Runde fegte er mit einem schnellen 5:0 und einem 8:1 über seinen Gegner regelrecht hinweg.

Tian kommt heran - Schmidt nervenstark

Dann kam Tian, Bronzemedaillengewinner von 2021, heran und stellte auf 8:11. Würde der unerfahrenere Schmidt nun nervös werden? Nein! Der 25-Jährige musste bei 12:10 weiter bangen, das 13:10 war gut für die Nerven. Bei 13:12 wurde es wieder eng. Doch kurz darauf verwandelte Schmidt seinen ersten "Matchball" zum Sieg. Im Finale geht es gegen den Engländer Piers Gilliver.

Das Duell mit Tian sollte eigentlich um 17.10 Uhr starten, begann aber erst um 20 Uhr. Die Zeitplanung der Wettbewerbe war schon früh in Rückstand geraten. Das Finale sollte ursprünglich um 21.40 Uhr beginnen. Ob diese Zeit zu halten ist, ist derzeit unklar.

Schmidt drehte Viertelfinale mit einer 8:0-Serie

Im Viertelfinale war Schmidt früher am Tag gegen den ungarischen Routinier Richard Osvath mit 0:3 und 2:5 in Rückstand geraten. Dann nutzte der EM-Fünfte seine in der Vorbereitung erarbeitete flexiblere Taktik und drehte mit einer 8:0-Serie auf. Den Vorsprung von 10:5 brachte er gegen den Paralympics-Zweiten von 2016 ins Ziel: Nach zwei zunächst vergebenen "Matchbällen" gewann er am Ende mit 15:10.

Freude bei Rollstuhlfechter Maurice Schmidt (li.) und Bundestrainer Alexander Bondar. Er hatte seinen Schützling in der Vorbereitung taktisch variabler aufgestellt.

Klarer Erfolg zum Auftakt

Zuvor hatte Schmidt im ausverkauften Grand Palais, einem der schönsten Austragungsorte der Paralympics, dem US-amerikanischen Außenseiter William Schoonover beim 15:3 keine Chance gelassen. Nach der ersten Runde stand es schon 8:1. Ein Ausscheidungsduell im Fechten ist nach 15 erzielten Punkten zu Ende.

Beim Para-Fechten ist der Rollstuhl auf einem Gestell am Boden fixiert. In der Leistungsklasse A starten Fechter, die über eine intakte Bauch- und Rückenmuskulatur verfügen und keine Einschränkung am Fechtarm aufweisen.

Das Grand Palais wurde zuletzt saniert und ist bei den Paralympics Austragungsort der Fechtwettbewerbe.