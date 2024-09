Paralympics 2024 in Paris Klarer Auftakterfolg für Rollstuhlfechter Maurice Schmidt Stand: 03.09.2024 15:23 Uhr

Der einzige deutsche Paralympics-Starter im Rollstuhlfechten, Maurice Schmidt, hat sein erstes Gefecht klar gewonnen. Der Böblinger besiegte mit dem Säbel in der Kategorie A den US-Amerikaner William Schoonover am Dienstag (03.09.2024) mit 15:3 und erreichte das Viertelfinale.

Im prächtigen und ausverkauften Grand Palais führte der an drei gesetzte Medaillenkandidat gegen den an 14 gesetzten Schoonover schnell mit 6:0. In die zweite Runde ging es mit einem 8:1. Ein Ausscheidungsduell im Fechten ist nach 15 erzielten Punkten zuende. Beim Para-Fechten ist der Rollstuhl auf einem Gestell am Boden fixiert.

"Enger Kampf" gegen den Ungar Osvath?

Nach dem Pflichtsieg trifft der EM-Fünfte von 2024 am Dienstagnachmittag auf den deutlich stärker eingeschätzten Ungarn Richard Osvath. "Das könnte ein spannender und äußerst enger Kampf werden", hatte Bundestrainer Alexander Bondar im Vorfeld prophezeit. Osvath ist in Paris an Sechs gesetzt.