Para-Schießen Hiltrop erreicht Finale im Dreistellungskampf Stand: 03.09.2024 12:15 Uhr

Natascha Hiltrop hat das Finale im Dreistellungskampf erreicht. Die 32-Jährige beendete die Qualifikation auf Position sechs.

Nach dem überraschenden Ausscheiden im Mixed-Wettbewerb hat sich Natascha Hiltrop für das Finale im Dreistellungskampf qualifiziert. Die Silbermedaillengewinnerin von Tokio beendete die Qualifikation als sechste. Das Finale findet um 16:00 statt.

Im Kniendanschlag schoss sie in den ersten beiden Serien jeweils 98 Ringe und fand sich dadurch auf Platz zwei wieder. Durch 95 Ringe in Serie drei und 97 Ringen in Serie vier beendete sie die kniende Position auf Rang sechs.

Starker Ligendanschlag von Hiltrop

In der liegende Position erzielte Hiltrop in der ersten und zweiten Serie 99 Ringe und setzte sich zwischenzweitlich an die Spitze der Konkurrenz. Mit einer perfekten dritten Serie und wiederum 99 Ringen in Serie vier ging sie als Zweitplatzierte in den abschließenden Stehendanschlag.

Probleme im Stehendanschlag

Nach 94 und 95 Ringen in den ersten beiden Serien leistete sich Hiltrop in der dritten Serie 92 Ringe und musste ums Weiterkommen bangen. Die abschließenden 94 Ringe reichten aber für Platz sechs. Die ersten acht Schützinnen qualifizieren sich für das Finale. Dieses findet um 16:00 statt.