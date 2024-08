Kein Happy End im Badminton Hellmann/Wandschneider verlieren auch das letzte Gruppenspiel Stand: 31.08.2024 10:59 Uhr

Nach zwei deutlichen Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen gegen China und Japan stand das Vorrunden-Aus für das deutsche Badminton-Doppel Rick Hellmann/Thomas Wandschneider bereits vor der abschließenden Partie fest. In einer sehr sehenswerten Partie gegen Azwan Noor Bin Noorlan und Muhammad Ikhwan Ramili aus Malaysia verpassten die Deutschen mit 0:2 (19:21, 17:21) das Happy End.

Das Duo kam gut rein in den ersten Satz und ging früh mit 3:0 in Führung. Doch die Malaysier ließen sich davon nicht verunsichern, brachten viele Bälle auf Wandschneider und erspielten sich eine kurzzeitge Zwei-Punkte-Führung (7:5). Es entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Partie mit gutklassigen Ballwechseln in der gut gefüllten Arena Porte de la Chapelle.

Erster Satz geht knapp an Malaysia

Beim Stand von 15:17 konnten das deutsche Duo zwar vier Punkte in Folge erzielen, verpasste es dann aber in der Folge den Satz für sich zu entscheiden. So mussten Hellmann/Wandschneider trotz starker Ballwechsel eine Vier-Punkte-Serie der Malaysier hinnehmen und verloren den ersten Durchgang noch mit 19:21.

Auch in der Anfangsphase des zweiten Satzes konnte die Deutschen zuverlässig Punkten und gingen mit 5:2 in Führung. Die Malaysier konterten mit einer Vier-Punkte-Serie und spielte sich bis zur Mitte des zweiten Satzes einen knappen Vorsprung heraus (11:10).

Ein sehenswerter Drop von Thomas Wandschneider brachte die Deutschen wenig später wieder in Front (14:12). Allerdings währte die Führung nur kurz, denn die Malaysier erspielten sich einen Drei-Punkte-Vorsprung (18:15) und erspielten sich wenig später auch drei Matchbälle (20:17), von denen sie den ersten direkt nutzten.