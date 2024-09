Paralympics 2024 im Überblick Die Paralympics-Splitter von heute Stand: 07.09.2024 18:11 Uhr

Kanadas Sitzvolleyballerinnen gewinnen im "kleinen Finale" gegen Brasilien und sichern sich ihre erste Paralympics-Medaille überhaupt. Die News-Splitter aus Paris von Samstag, 7. September.

Sitzvolleyball: Frauen-Team aus Kanada gewinnt "kleines Finale"

Das Spiel um Platz drei im Sitzvolleyball-Turnier der Frauen war eine eindeutige Angelegenheit: Die Kanadierinnen besiegten das Team aus Brasilien mit 3:0-Sätzen (25:15, 25:18, 25:18). Für die Nordamerikanerinnen war es der erste Gewinn einer Medaille - nach Platz vier in Tokio 2021 und Rang sieben in Rio 2016. Brasilien ging dagegen nach zuletzt zwei dritten Plätzen erstmals seit 2021 in London (Platz fünf) leer aus. Im Finale treffen ab 19.30 Uhr China und die USA aufeinander - es ist die Neuauflage des Endspiels von 2021, das die Amerikanerinnen für sich entschieden.

Rollstuhl-Tennis: Japaner Oda gewinnt umkämpftes Einzelfinale

Das Einzelfinale der Männer war ein mehr als würdiger Abschluss der Wettbewerbe im Rollstuhl-Tennis auf der Anlage in Roland Garros. Der erst 18 Jahre alte Japaner Tokito Oda setzte sich nach 2:38 Stunden in einem spannenden Drei-Satz-Match gegen Alfie Hewett aus Großbritannien durch. Oda hatte den ersten Satz deutlich mit 6:2 für sich entschieden, im zweiten behielt der 26-jährige Hewett mit 6:4 die Oberhand. Im dritten Satz lag Oda schon mit 3:5 hinten, doch dann gelangen ihm zwei Breaks in Folge und er verwandelte schließlich seinen zweiten Matchball zum 7:5. Kurios: Am Vortag hatte Hewett im Doppel-Finale an der Seite von Gordon Reid noch Oda und seinen Partner Takuya Miki in zwei Sätzen besiegt.