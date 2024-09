Paralympics 2024 im Überblick Die Paralympics-Splitter von heute Stand: 06.09.2024 14:02 Uhr

Paris will die Symbole von Olympia und Paralympics in Ehren halten. Malaysias Fahnenträger stellt einen Weltrekord im Gewichtheben auf. Die Paralympics-Splitter von Freitag, 6. September.

Paris will Symbole von Olympia und Paralympics behalten

Die Olympischen Ringe sollen nach dem Wunsch der Pariser Bürgermeisterin mindestens bis 2028 auf dem Eiffelturm bleiben. "Danach sehen wir, ob wir uns noch immer nicht von den Symbolen trennen können", sagte Anne Hidalgo am Freitag (06.09.2024) in Paris. Allerdings handle es sich um eine neue, leichtere Version der Ringe. Die derzeitigen Ringe aus Stahl sollen noch im September abmontiert und in Kürze ersetzt werden. Die Entscheidung liege bei der Stadt Paris, da diese Eigentümerin des Eiffelturms sei.

Auch das Logo der Paralympischen Spiele, drei Bögen in Rot, Blau und Grün, die derzeit den Triumphbogen schmücken, sollen bis 2028 erhalten bleiben. Möglicherweise würden sie an einem neuen Ort auf den Champs-Elysées aufgestellt.

Offen ist weiterhin, was aus dem olympischen Feuer werden soll, der LED-Lichtinstallation in einer großen Schale in den Tuilerien. Bei gutem Wetter steigt die Feuerschale bei Einbruch der Dunkelheit unter einem Ballon in den Pariser Himmel auf und zieht Tausende Schaulustige an. Hidalgo habe Präsident Emmanuel Macron gebeten, diese Frage bald zu entscheiden. Der Park, in dem die Feuerschale installiert ist, ist in Staatsbesitz.

Gewichtheber Gustin holt zweites Gold für Malaysia

Malaysias Fahnenträger Bonnie Bunyau Gustin hat in Paris die zweite Goldmedaille für sein Land geholt. In der Klasse bis 72 kg wiederholte der 25-Jährige seinen Paralympics-Sieg von Tokio und stellte dabei mit 232 Kilogramm einen Weltrekord auf. Auf dem Silberrang folgte Hu Peng aus China (214 kg), knapp vor Donato Telesca aus Italien (213 kg). Das erste Gold für Malaysia in Paris hatte Badmintonspieler Liek Hou Cheah in der Startklasse SU5 gewonnen. Im Gewichtheben sind keine deutschen Athleten am Start.